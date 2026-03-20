Инженерные подразделения оборудуют районы сосредоточения для обеспечения защиты войск
Белорусские военнослужащие должны быть готовы профессионально и оперативно реагировать на все возможные угрозы. Участники комплексного учения с войсками Западного оперативного командования приступили к выполнению учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Комплексные учения войск Западного оперативного командования проходят в Беларуси
Инженерные подразделения оборудуют районы сосредоточения на полигонах. Воины-инженеры устанавливают невзрывные заграждения, в том числе так называемые «зубы дракона». Каждая конструкция весит более тонны и достигает одного метра в высоту. Военнослужащие задействуют штатную технику инженерных войск. Поставленные задачи выполняют действующие военные и призванные из запаса. В процессе подготовки учитывается опыт современных вооруженных конфликтов.
Данные невзрывные заграждения используются с целью препятствия технике противника на наиболее слабых незакрытых флангах. Устанавливается в два или в три ряда. Главная цель – остановка техники противника. Тетраэдры стягиваются между собой тросом. При заезде техники на тетраэдр остальные тетраэдры подтягиваются и тем самым не дают дальнейшего продвижения техники.
Задача заграждений – остановить движение техники. Поэтому их установка выполняется в кратчайшие сроки.