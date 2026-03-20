Инженерные подразделения оборудуют районы сосредоточения для обеспечения защиты войск

Белорусские военнослужащие должны быть готовы профессионально и оперативно реагировать на все возможные угрозы. Участники комплексного учения с войсками Западного оперативного командования приступили к выполнению учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комплексные учения войск Западного оперативного командования проходят в Беларуси

Инженерные подразделения оборудуют районы сосредоточения на полигонах. Воины-инженеры устанавливают невзрывные заграждения, в том числе так называемые «зубы дракона». Каждая конструкция весит более тонны и достигает одного метра в высоту. Военнослужащие задействуют штатную технику инженерных войск. Поставленные задачи выполняют действующие военные и призванные из запаса. В процессе подготовки учитывается опыт современных вооруженных конфликтов.