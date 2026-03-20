В Беларуси начался сезон охоты на глухаря и тетерева

В Беларуси открыт сезон охоты на глухаря и тетерева, информирует БЕЛТА со ссылкой на Белорусское общество охотников и рыболовов.

С 20 марта по 10 мая разрешена охота на самцов глухаря (кроме Брестской и Гродненской областей). Охота ведется по разрешениям и с соблюдением установленных норм. Допускается ружейная охота из засады или с подхода с 3 до 9 часов, использовать можно нарезное и гладкоствольное оружие, а также луки и арбалеты.

Также с 14 марта разрешена добыча ряда видов птиц, включая гусей, казарку, баклана, сизого голубя и цапель. До 31 марта разрешена охота на бобра и выдру. Продолжается добыча кабана, волка, лисицы, шакала, енотовидной собаки и некоторых врановых птиц.

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