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Президент Беларуси поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой

19 апреля 2020 12:00
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил с Пасхой предстоятеля Русской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой-1

В послании Патриарху Кириллу Александр Лукашенко пожелал, чтобы в нынешнее непростое для мирового сообщества время пасхальная радость стала неисчерпаемым источником веры и надежды и помогла вынести тяжелые испытания.

# Пасха # общество # Александр Лукашенко # Патриарх Кирилл # Фотофакт

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