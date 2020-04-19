Президент Беларуси поздравил Патриарха Кирилла с Пасхой

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил с Пасхой предстоятеля Русской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В послании Патриарху Кириллу Александр Лукашенко пожелал, чтобы в нынешнее непростое для мирового сообщества время пасхальная радость стала неисчерпаемым источником веры и надежды и помогла вынести тяжелые испытания.