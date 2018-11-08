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Консультация юриста: в какие часы нельзя шуметь в многоквартирном доме?

08 ноября 2018 09:50
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Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ поступает большое количество звонков от телезрителей. В программе «Добро пожаловаться» юрист отвечает на полученные вопросы.

Владимир, г. Гомель:
В дом заселились шумные соседи, постоянно ночью в их квартире громко играет музыка.

Не можем уснуть. Что делать?

Дарина Гулюта, юрист:
В соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, с 23 часов до 7 утра не должны совершаться действия, создающие шум или вибрацию. А именно: игра на музыкальных инструментах, громкая речь, а также выполнение строительных работ. В соответствии с положением «О порядке переустройства, перепланировки» строительные работы запрещены с 19 часов до 9 часов утра.

# Консультация юриста # общество # Дарина Гулюта

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