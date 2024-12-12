«Пришло вдохновение написать про детство» – участники дуэта «НЕБА Sound» о премьере песни «Берега»

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Довженко и Дмитрий Писаник, участники дуэта «НЕБА Sound».
Юлия Самусенко, ведущая:
Вы к нам пришли с премьерой своей песни, называется она «Берега». Как пришла идея? Как снимали клип?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Довженко и Дмитрий Писаник, участники дуэта «НЕБА Sound».
Юлия Самусенко, ведущая:
Вы к нам пришли с премьерой своей песни, называется она «Берега». Как пришла идея? Как снимали клип?
Андрей Довженко, участник дуэта «НЕБА Sound»:
Мы сегодня с премьерой, причем в полном ярчайшем понимании. Мы же инструментальный дуэт, но в какой-то момент пришла идея, пришло вдохновение написать песню про детство, про воспоминания, про те родные и важные нам моменты, которые мы переживали тогда, про наш дом, про родителей, про родных и близких, друзей.
Дмитрий Писаник, участник дуэта «НЕБА Sound»:
Очень большая работа, несмотря на то, что это трехминутное видео. Это огромная работа большого числа людей, мы благодарны каждому, кто поучаствовал в съемках нашего клипа.
Подробности в видео.