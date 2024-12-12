«Пришло вдохновение написать про детство» – участники дуэта «НЕБА Sound» о премьере песни «Берега»

Юлия Самусенко, ведущая: Вы к нам пришли с премьерой своей песни, называется она «Берега». Как пришла идея? Как снимали клип?

Андрей Довженко, участник дуэта «НЕБА Sound»:

Мы сегодня с премьерой, причем в полном ярчайшем понимании. Мы же инструментальный дуэт, но в какой-то момент пришла идея, пришло вдохновение написать песню про детство, про воспоминания, про те родные и важные нам моменты, которые мы переживали тогда, про наш дом, про родителей, про родных и близких, друзей.

Дмитрий Писаник, участник дуэта «НЕБА Sound»:

Очень большая работа, несмотря на то, что это трехминутное видео. Это огромная работа большого числа людей, мы благодарны каждому, кто поучаствовал в съемках нашего клипа.