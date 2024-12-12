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«Пришло вдохновение написать про детство» – участники дуэта «НЕБА Sound» о премьере песни «Берега»

12 декабря 2024 13:49
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Довженко и Дмитрий Писаник, участники дуэта «НЕБА Sound».

Юлия Самусенко, ведущая:
Вы к нам пришли с премьерой своей песни, называется она «Берега». Как пришла идея? Как снимали клип?

«Пришло вдохновение написать про детство» – участники дуэта «НЕБА Sound» о премьере песни «Берега»-2

Андрей Довженко, участник дуэта «НЕБА Sound»:
Мы сегодня с премьерой, причем в полном ярчайшем понимании. Мы же инструментальный дуэт, но в какой-то момент пришла идея, пришло вдохновение написать песню про детство, про воспоминания, про те родные и важные нам моменты, которые мы переживали тогда, про наш дом, про родителей, про родных и близких, друзей.

Дмитрий Писаник, участник дуэта «НЕБА Sound»:
Очень большая работа, несмотря на то, что это трехминутное видео. Это огромная работа большого числа людей, мы благодарны каждому, кто поучаствовал в съемках нашего клипа.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # Музыка # Юрий Царёв # Юлия Самусенко # Александр Стасевич

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