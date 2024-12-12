В Борисове прошёл VI областной фестиваль творчества людей с инвалидностью «Снежаньскі карагод»

В Борисове прошел областной фестиваль творчества людей с инвалидностью «Снежаньскі карагод». На сцене – таланты из Несвижского, Червенского, Слуцкого, Пуховичского и Копыльского районов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Изначально в отборочном туре участвовали представители 23 территориальных центров и 17 социальных пансионатов Минской области. На борисовской сцене сегодня лучшие и креативные номера. Это представители шести учреждений. Участники удивляли зрителей своими талантами в различных жанрах: инструментальном, вокальном, художественном, театральном и хореографическом. Например, настоящую сказку «Золушка» разыграли на сцене представители арт-студии «Креатив» из Слуцкого района.

Ирина Гурина, заведующая отделением социальной реабилитации и абилитации инвалидов Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения: У нас на базе отделения функционирует арт-студия «Креатив». Рисуем, поем, танцуем – все, что касаемо творчества, происходит у нас именно в этой арт-студии. У нас есть реабилитационно-трудовая мастерская в направлении швейный отдел. Поэтому что-то из костюмов готовим самостоятельно, декорации тоже готовим на месте.

Ольга Копыток, директор Территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района:

Впервые у нас участвуют представители социальных пансионатов Минской области, поэтому сегодня они у нас также в гостях со своими творческими номерами. Это было только среди центров, а теперь расширили круг. В преддверии вот этих праздников и этого дня мы хотим показать, что инвалиды это такие же наши люди, имеют такие же творческие потенциалы и сегодня они равные на сцене вместе со здоровыми людьми.

«Снежаньскі карагод» – традиционное мероприятие. И количество желающих показать свои творческие способности с каждым годом только растет. Все финалисты получили подарки. А зрители – незабываемые эмоции.