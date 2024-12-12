Хренин: наша цель – создать условия для недопущения военной агрессии и втягивания Беларуси в войну

Президент Беларуси утвердил замысел обороны страны на следующую пятилетку. Этот системный документ – фундамент стратегического планирования и нужен для четкой и планомерной работы. В нем представлены пять основных направлений. Отдельное внимание уделено поддержанию международного мира и безопасности. Как подчеркнул Александр Лукашенко, проводя заседание Совбеза, с Беларусью надо жить дружно и на это нацеливаем всю политику государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: не надо думать, что мы умные и Бога за бороду взяли, а все вокруг нас, в НАТО, США – дураки. Читайте здесь.

Утвержденный замысел обороны разработан на основании глубокого анализа событий 2020 года и СВО в Украине. Учтены и внесенные изменения в Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси, утвержденные на Всебелорусском народном собрании. В оборонном ведомстве подчеркнули, что это плановая работа.