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Хренин: наша цель – создать условия для недопущения военной агрессии и втягивания Беларуси в войну

12 декабря 2024 13:46
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Президент Беларуси утвердил замысел обороны страны на следующую пятилетку. Этот системный документ – фундамент стратегического планирования и нужен для четкой и планомерной работы. В нем представлены пять основных направлений. Отдельное внимание уделено поддержанию международного мира и безопасности. Как подчеркнул Александр Лукашенко, проводя заседание Совбеза, с Беларусью надо жить дружно и на это нацеливаем всю политику государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Утвержденный замысел обороны разработан на основании глубокого анализа событий 2020 года и СВО в Украине. Учтены и внесенные изменения в Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси, утвержденные на Всебелорусском народном собрании. В оборонном ведомстве подчеркнули, что это плановая работа.

Хренин: наша цель – создать условия для недопущения военной агрессии и втягивания Беларуси в войну-2

Виктор Хренин, министр обороны:
Мы исходим из того, что никаких агрессивных планов в отношении других государств мы не планируем. Наша цель – создать условия для недопущения военной агрессии и втягивания нашей страны в войну. А в случае, если это произойдет, дать надежный отпор противнику.

В последующем данный замысел преобразуется в конкретный план обороны Беларуси на ближайшие пять лет. Это совпадает с подходами планирования социально-экономического развития страны.

# Национальная безопасность # Виктор Хренин

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