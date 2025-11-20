Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы: местная вертикаль, ректоры, глава МТЗ и дипломаты

Глава Беларуси Александр Лукашенко 20 ноября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Глава государства назначил:
- Коржицкого Дениса Леонидовича – председателем Государственного комитета по науке и технологиям;
- Красовского Дмитрия Анатольевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Демократической Республике Эфиопия по совместительству;
- Малиновского Сергея Николаевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Черногории по совместительству.
Президент также дал согласие на назначение:
- Шамовича Сергея Степановича – председателем Ушачского райисполкома;
- Будневича Николая Алексеевича – председателем Шумилинского райисполкома;
- Бычковского Виталия Геннадьевича – председателем Воложинского райисполкома;
- Ефимчикова Александра Алексеевича – председателем Краснопольского райисполкома;
- Мелконяна Геворга Гарниковича – председателем Осиповичского райисполкома;
- Дивакова Александра Владимировича – председателем Хотимского райисполкома;
- Мурога Тараса Андреевича – генеральным директором ОАО «Минский тракторный завод»;
- Касперовича Сергея Антоновича – ректором учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»;
- Машина Юрия Викторовича – ректором учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова»;
- Василевской Натальи Валерьяновны – первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
- Дикуна Олега Владимировича – заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
- Шевченко Александра Владимировича – генеральным консулом Республики Беларусь в г.Шанхае (Китайская Народная Республика);
- Мелешкина Дениса Владимировича – генеральным консулом Республики Беларусь в г.Алматы (Республика Казахстан).
Фото: president.gov.by