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Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы: местная вертикаль, ректоры, глава МТЗ и дипломаты

20 ноября 2025 08:51
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Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы: местная вертикаль, ректоры, глава МТЗ и дипломаты-0

Глава Беларуси Александр Лукашенко 20 ноября рассмотрел кадровые вопросы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства назначил:

  • Коржицкого Дениса Леонидовича – председателем Государственного комитета по науке и технологиям;
  • Красовского Дмитрия Анатольевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Федеративной Демократической Республике Эфиопия по совместительству;
  • Малиновского Сергея Николаевича – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Черногории по совместительству.


Президент также дал согласие на назначение:

  • Шамовича Сергея Степановича – председателем Ушачского райисполкома;
  • Будневича Николая Алексеевича – председателем Шумилинского райисполкома;
  • Бычковского Виталия Геннадьевича – председателем Воложинского райисполкома;
  • Ефимчикова Александра Алексеевича – председателем Краснопольского райисполкома;
  • Мелконяна Геворга Гарниковича – председателем Осиповичского райисполкома;
  • Дивакова Александра Владимировича – председателем Хотимского райисполкома;
  • Мурога Тараса Андреевича – генеральным директором ОАО «Минский тракторный завод»;
  • Касперовича Сергея Антоновича – ректором учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»;
  • Машина Юрия Викторовича – ректором учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова»;
  • Василевской Натальи Валерьяновны – первым заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
  • Дикуна Олега Владимировича – заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли;
  • Шевченко Александра Владимировича – генеральным консулом Республики Беларусь в г.Шанхае (Китайская Народная Республика);
  • Мелешкина Дениса Владимировича – генеральным консулом Республики Беларусь в г.Алматы (Республика Казахстан).

 

Фото: president.gov.by

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко

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