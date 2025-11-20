Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы: местная вертикаль, ректоры, глава МТЗ и дипломаты

Верховный Суд признал карателя Ермольчика виновным в геноциде

Александр Ермольчик лишал жизни людей путем расстрела, сожжения заживо, удушения и истязаний, при этом проявляя к ним особую жестокость. Всего в этом деле 25 эпизодов преступной деятельности.