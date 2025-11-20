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В Тиневичах можно почувствовать вайб колоритной деревни – побывали в месте, где можно отдохнуть от городской суеты

20 ноября 2025 10:18
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Чтобы отдохнуть в деревне как у бабушки, нужно отправиться в Тиневичи, здесь есть все – аутентичные деревенские домики, можно набрать воды из колодца, покормить курочек, козочек, прокатиться на велосипеде и почувствовать себя как на летних каникулах, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ! 

Осенняя романтика и родная атмосфера! Добро пожаловать в самобытную туристическую деревню. Резные ставни, старинная брусчатка, клубы печного дыма. Лесные просторы и тишина. Здесь можно хорошенько перезагрузиться, замедлиться и обрести новые силы. История этого места начинается еще до войны. Со временем деревня превратилась в заброшенный хутор, но случилось чудо.

В Тиневичах можно почувствовать вайб колоритной деревни – побывали в месте, где можно отдохнуть от городской суеты-2

Ирина Архипова, администратор туристической деревни:
У семьи Радюкевичей возникло желание возродить довоенную деревню, вдохнуть в нее новую жизнь. Взрослое поколение, чтобы могло вспомнить былые времена, детство, юность, а молодежь, чтобы могла посмотреть, что такое деревня, потому что у многих деревни нет, бабушек нет, они даже не имеют представления. 

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Это, по сути, такой мини-музей. За этими домами своя история, в них жили семьи. Их реконструировали или как они были, так и оставили? 

Ирина Архипова:
Домики некоторые реконструировали. Многих домов в деревне не было. Здесь проделана колоссальная работа. Дома перевозили, их покупали в соседних деревнях, полностью разбирали дом, пронумеровали сруб, перевозили сюда, заливали фундамент и по новой собирали, старались сохранить окна, половицы.

В Тиневичах можно почувствовать вайб колоритной деревни – побывали в месте, где можно отдохнуть от городской суеты-4

Что может быть лучше, чем укутаться в уютный плед и выпить ароматного чайку на веранде? Вокруг сплошное вдохновение. Сюда приезжают на фотосессии дизайнеры и влюбленные парочки, снимают клипы и фильмы. Такой формат отдыха хорош для всей семьи. Можно пронестись с ветерком на велосипедах, попариться в баньке, покататься на лодке и порыбачить. А зимой в рождественских огоньках деревня превращается в сказку. Среди бонусов – санки, лыжи и каток на пруду.

Подробности в видео.

# Туризм # История # Анастасия Макеева

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