В Тиневичах можно почувствовать вайб колоритной деревни – побывали в месте, где можно отдохнуть от городской суеты

Чтобы отдохнуть в деревне как у бабушки, нужно отправиться в Тиневичи, здесь есть все – аутентичные деревенские домики, можно набрать воды из колодца, покормить курочек, козочек, прокатиться на велосипеде и почувствовать себя как на летних каникулах, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ! Осенняя романтика и родная атмосфера! Добро пожаловать в самобытную туристическую деревню. Резные ставни, старинная брусчатка, клубы печного дыма. Лесные просторы и тишина. Здесь можно хорошенько перезагрузиться, замедлиться и обрести новые силы. История этого места начинается еще до войны. Со временем деревня превратилась в заброшенный хутор, но случилось чудо.

Ирина Архипова, администратор туристической деревни:

У семьи Радюкевичей возникло желание возродить довоенную деревню, вдохнуть в нее новую жизнь. Взрослое поколение, чтобы могло вспомнить былые времена, детство, юность, а молодежь, чтобы могла посмотреть, что такое деревня, потому что у многих деревни нет, бабушек нет, они даже не имеют представления. Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Это, по сути, такой мини-музей. За этими домами своя история, в них жили семьи. Их реконструировали или как они были, так и оставили? Ирина Архипова:

Домики некоторые реконструировали. Многих домов в деревне не было. Здесь проделана колоссальная работа. Дома перевозили, их покупали в соседних деревнях, полностью разбирали дом, пронумеровали сруб, перевозили сюда, заливали фундамент и по новой собирали, старались сохранить окна, половицы.