«Пришла мысль негативная – щёлкнул». Три упражнения от курения от организации «Оптималист»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Валентин Толкачев, представитель белорусской общественной организации «Трезвенность – Оптималист» им. А. Г. Шичко:

Когда я слышу, что запретные меры не действуют, тогда я говорю: «Выкиньте Уголовный кодекс». Он весь на запрете: убийство, насилие и все прочее – все запреты. Насчет как избавиться и прочее – давайте я пару слов скажу, как мы работаем в «Оптималисте». Почему так человек ведет себя? Прежде всего это условный рефлекс, который вырабатывается при жизни. Вырабатывается зависимость – алкогольная, табачная, любая. Она составляет три момента, табачная зависимость. Первое – настроенность, потом – программа и убеждение. Это все складывается в нашем социуме. Растет ребенок. Что он видит в кинофильмах? Табак, алкоголь. На «Мосфильме» за каждую сцену табачную, алкогольную бабки получают режиссеры, кто этот фильм делает. В Голливуде снимается фильм, всегда два варианта: один для Америки, нет табака, нет алкоголя, второй фильм – для всех остальных – с алкоголем, табаком.

Я сейчас могу показать три упражнения простых, от которых можно спокойно избавиться от табака. Три упражнения, пусть все увидят. И это работает, не надо говорить, что трудно избавиться. Все в мозгах. Еще две тысячи лет назад Марк Аврелий, философ и император, сказал: как мы мыслим, так мы и живем. Поэтому мы действуем по тем условным рефлексам, которые у нас складываются в жизни. Как избавиться от табака? Прежде всего надо желать. В любом моменте надо чего-то желать, это однозначно. И три упражнения. Первое – вот у меня резиночка. Как только пришла мысль о табаке, мощно стучишь и говоришь: «Стерто, стерто, приди мысль безтабачная».

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Если нет резинки под рукой, можно укусить себя за руку. Валентин Толкачев:

Да, даже так. Физика простая, потому что человеку больно, в голове возникла боль. Мозг не хочет получать боль, и постепенно эти мысли уходят. Но не только про табак, про любой негатив. Говорят: мысли позитивно. Пришла мысль негативная – щелкнул, и постепенно мозг будет… Ольга Бурлакова:

Что скажет психиатр – работает? Плохая мысль – укусил себя, щелкнул резинкой.