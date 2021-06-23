«Пришла мысль негативная – щёлкнул». Три упражнения от курения от организации «Оптималист»

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Валентин Толкачев, представитель белорусской общественной организации «Трезвенность – Оптималист» им. А. Г. Шичко:
Когда я слышу, что запретные меры не действуют, тогда я говорю: «Выкиньте Уголовный кодекс». Он весь на запрете: убийство, насилие и все прочее – все запреты.
Насчет как избавиться и прочее – давайте я пару слов скажу, как мы работаем в «Оптималисте». Почему так человек ведет себя? Прежде всего это условный рефлекс, который вырабатывается при жизни. Вырабатывается зависимость – алкогольная, табачная, любая. Она составляет три момента, табачная зависимость. Первое – настроенность, потом – программа и убеждение. Это все складывается в нашем социуме. Растет ребенок. Что он видит в кинофильмах? Табак, алкоголь. На «Мосфильме» за каждую сцену табачную, алкогольную бабки получают режиссеры, кто этот фильм делает. В Голливуде снимается фильм, всегда два варианта: один для Америки, нет табака, нет алкоголя, второй фильм – для всех остальных – с алкоголем, табаком.
Я сейчас могу показать три упражнения простых, от которых можно спокойно избавиться от табака. Три упражнения, пусть все увидят. И это работает, не надо говорить, что трудно избавиться. Все в мозгах. Еще две тысячи лет назад Марк Аврелий, философ и император, сказал: как мы мыслим, так мы и живем. Поэтому мы действуем по тем условным рефлексам, которые у нас складываются в жизни.
Как избавиться от табака? Прежде всего надо желать. В любом моменте надо чего-то желать, это однозначно. И три упражнения. Первое – вот у меня резиночка. Как только пришла мысль о табаке, мощно стучишь и говоришь: «Стерто, стерто, приди мысль безтабачная».
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Если нет резинки под рукой, можно укусить себя за руку.
Валентин Толкачев:
Да, даже так. Физика простая, потому что человеку больно, в голове возникла боль. Мозг не хочет получать боль, и постепенно эти мысли уходят. Но не только про табак, про любой негатив. Говорят: мысли позитивно. Пришла мысль негативная – щелкнул, и постепенно мозг будет…
Ольга Бурлакова:
Что скажет психиатр – работает? Плохая мысль – укусил себя, щелкнул резинкой.
Иван Коноразов, врач психиатр-нарколог, директор медицинского центра:
Я не знаю, насколько это работает, но вообще один из методов лечения никотиновой зависимости – это гипнотерапия по методу Довженко, она основана на том, что вызывает определенные негативные ощущения, которые в последующем якорятся.
Валентин Толкачев:
Второй момент. Надо на ночь написать: «Мой организм оздоравливается, я отказываюсь полностью от табака». Левой ручкой и правой ручкой. Под подушку. Утром проснулся – «Господи, помоги!» – и сжечь. У меня такие примеры есть, когда люди писали: «Я студент БГУ», «Я студент иняза». Это тоже работает.
Ну и самое главное упражнение – самоотравление табаком. То есть вы берете сигарету, раскуриваете, наполняете полный рот дыма, зажимаете нос, запрокидываете голову, закрываете глаза. Становится противно – выдохнули. И так надо повторить три раза. Четвертое движение – наполняются легкие дымом, 10 секунд пауза, потом – фы-фы-фы и тушите сигарету. Это надо повторить несколько раз.
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