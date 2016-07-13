Природа, современная инфраструктура и привлекательная цена: уникальный жилой комплекс «Новая Боровая» недавно появился в Минске

Город постоянно прирастает не только объектами инфраструктуры, но и новыми жилыми квадратными метрами. Не так давно на карте столицы появилось уникальный комплекс – «Новая Боровая».

Тихий и уютный, он разместился рядом с проспектом Независимости, в 15 минутах ходьбы от станции метро Уручье. Это, пожалуй, лучшее в городе месторасположение с экологической точки зрения. Новые дома окружены прекрасным лесным массивом, который отлично подходит и для прогулок, и для пробежек, и для пикников.

А первый квартал уже получил название «Кедровый», здесь высадили множество молодых хвой. Его строительство планируют завершить до конца 2018 года. К этому времени, кроме жилых домов, здесь появятся современный детский сад и уникальный летний амфитеатр с сухими фонтанами. А сейчас уже существующие удобства оценивают первые счастливые владельцы новых квартир.

Жители комплекса «Новая Боровая»:

Переехали сюда с семьей недавно, где-то пару месяцев назад из центра города, из городской суеты. Очень классно здесь! Природа, свежий воздух. Для ребенка – площадка, для взрослых – тренажеры, можно позаниматься. Ни капли не жалею. Цена нас тоже привлекла очень. Кстати, доступное жилье. Думали: окраина города. Но все стереотипы сразу, как переселились, разрушились сами собой. Особенно, когда начали заселяться люди. Смотришь, одна молодежь здесь живет! Вообще прекрасно!

Нам очень здесь нравится. Очень комфортно. Мы еще не встречали такого района, чтобы все было настолько красиво и продуманно. Очень нравятся детские площадки. Детям безумно нравятся!

Сравнивая с центром города, откуда мы недавно переехали, мы, конечно, не жалеем. Нам здесь нравится! В будущем, надеемся, что не разочаруемся.

Найти жилье своей мечты здесь сможет абсолютно каждый. Для тех, кто любит смотреть на город с высоты птичьего полёта, сегодня строят 19-этажки, а вот тех, кто предпочитает жить пониже, готовы принять 7- и 5-этажные дома.

Приятный бонус для жильцов первых этажей – собственная открытая терраса, где можно устроить цветник или маленький сад. Здесь же установлены карнизы, которые помогают в любой момент спрятаться от солнца или дождя.

Специально для жильцов 5-ых этажей оборудовано уютное место отдыха на крыше дома!

Татьяна Рябцева, руководитель отдела рекламы и PR жилого комплекса «Новая Боровая»:

Мы продаем не просто продукт. Мы продаем философию жизни. В частности, везде в наших дворах есть бесплатные велопарковки, оборудованные по последнему слову европейской моды велодорожки. Также мы хотим, чтобы все между собой общались, чтобы соседи знали, кто они, что они. Чтобы, как в старые добрые времена, приходили друг к другу за хлебом – солью. Поэтому мы сделали «street art gallery», где можно между собой общаться.

Уют, комфорт и внимание к каждой детали. Не только снаружи, но и внутри. Яркое оформление подъездов поднимает настроение и отбивает желание мусорить. Впрочем, на стенах здесь писать можно! Для этого предусмотрены специальные грифельные доски.

За спокойствие можно не волноваться: на территории жилого комплекса «Новая Боровая» ведётся видеонаблюдение. Плюс видеодомофоны в каждой квартире.

Особое внимание в новом районе уделяют здоровому образу жизни. Велосипедистов порадуют великолепная велосипедная дорожка с современным покрытием и уникальные парковки. А во дворе расположилась современная воркаут площадка с разнообразными уличными тренажёрами.

Параллельно со строительством новых жилых квадратных метров здесь следят и за развитием современной городской инфраструктуры. Ведь без этого никуда!

Татьяна Рябцева, руководитель отдела рекламы и PR жилого комплекса «Новая Боровая»:

Это только начало. Мы только начинаем строительство. У нас запланировано 11 кварталов. Сейчас мы находимся в «Кедровом» квартале. Предполагается, что строительство будет длиться еще лет 10. Поэтому это огромный большой комплекс, в котором люди смогут найти все, что хотят: от обычных магазинов, велопарковок, интересных площадок для детей, воркаутов до всевозможных развлечений.

Кажется, именно так должен выглядеть жилой квартал Минска будущего, в котором хочется жить.