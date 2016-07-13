В Гомельской области перезахоронили солдат, которые погибли во Второй мировой войне

Новости Беларуси. Спустя 71 год после окончания самой кровопролитной войны в истории человечества энтузиасты продолжают восстанавливать имена героев, положивших свои жизни на алтарь Победы.

Под Гомелем торжественно перезахоронили останки военнослужащих, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ в поселке Орленск.

69 красноармейцев погибли здесь осенью 1943, выполняя приказ о форсировании реки Сож.

Восстановлены не только обстоятельства смерти, но и имена героев. Отыскать место захоронения помогли местные жители. Более 70 лет солдаты покоились под трехсотлетним дубом.

Теперь останки красноармейцев перезахоронили в братской могиле в поселке Калинино.

Почтить память предков родственники погибших приехали даже из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Поляков, сын погибшего красноармейца (Россия):

Мы искали очень много лет, где похоронен отец. И я от всей души благодарен бойцам поискового батальона, юноармейцам, за то, что они наконец нашли.