209 тысяч детей уже отдохнули в оздоровительных лагерях Беларуси

Новости Беларуси. Тысячи мальчишек на время каникул окунутся в армейские будни. Спортивно-патриотические лагеря работают в военных частях по всей стране. А в некоторых они стали для подростков не просто местом отдыха, а без преувеличения – школой жизни.

Распорядок дня у ребят почти такой же, как у настоящих солдат. Подъем в 7 утра, зарядка, строевая подготовка, изучение армейской техники. Но главное – здесь каждый определен не просто в группу, а в настоящий взвод или отделение!

Виталий Мазейчик, начальник 114-й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы:

Дети участвуют в военных эстафетах, других спортивных состязаниях. В ходе которых они познают силу товарищества и уверенность в нашем вооружении и военной технике.

Отмечу, в этом сезоне почти 290 тысяч детей уже успели отдохнуть в оздоровительных лагерях. Близится к завершению вторая смена. В этом году впервые опробована и новая форма отдыха для школьников: в спортивно-оздоровительных летних центрах.

Пользуется популярностью также профильные и лагеря труда и отдыха. Всего же за весь летний период в Беларуси планируют оздоровить почти 350 тысяч детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.