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В Минске вместо «жировок» бумажных можно получать электронные

12 июля 2016 19:05
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Новости Беларуси. Новые «жировки» в своих почтовых ящиках обнаружили 12 июля минчане.

Коммунальные службы позаботились о том, чтобы жильцы быстро разобрались в суммах за квартплату. Стоимость за услуги указали в двух графах – новых денежных знаках и в белорусских рублях до деноминации.

Так, у жильцов будет возможность сравнить и убедиться в правильности расчетов. Изменения коснулись не только внешнего вида – появилась предупреждающая надпись для родителей.

К слову, платежные извещения в бумажном виде можно заменить на электронные уведомления об оплате. При желании, с такой просьбой необходимо обратиться в свой расчетный центр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Деноминация в Беларуси

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