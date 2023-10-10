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Природа и жизни животных под угрозой из-за забора! Молодые парламентарии из Гродно обращаются с письмами в Польшу

10 октября 2023 21:22
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Если даже ценность человеческой жизни непонятна руководству ЕС, что говорить о животных и природе. Забор на границе Польши и Беларуси продолжает губить лесных обитателей и целую экосистему. Но белорусы не намерены закрывать на это глаза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы обязаны сохранить Беловежскую пущу и призываем поддержать решение о ликвидации ограждения. Накануне референдума в Польше о судьбе сооружения на границе молодые парламентарии из Гродно пишут письма в соседнюю страну.

Природа и жизни животных под угрозой из-за забора! Молодые парламентарии из Гродно обращаются с письмами в Польшу-1

Они обращаются к руководителям и преподавателям польских учреждений образования и просят, чтобы те донесли до своих коллективов, какую опасность для всей экосистемы Европы представляет забор в реликтовом лесу. Референдум в Польше назначен на 15 октября одновременно с парламентскими выборами. Еще есть время открыть глаза польской общественности на природную катастрофу, которую устроили их власти.

Идея родилась в Гродненском эколого-биологическом центре, ее поддержали представители Молодежного парламента и активно включились в работу. От того, как разрешится ситуация, зависит будущее уникального природного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Молодые люди указывают в письме последствия строительства забора: в первую очередь, это отсутствие естественных путей миграции животных, что в скором времени приведет к полному вырождению популяции уникального зубра европейского и других краснокнижных видов. Уже отправлено более 30 писем-обращений. Работа продолжается.

Природа и жизни животных под угрозой из-за забора! Молодые парламентарии из Гродно обращаются с письмами в Польшу-4

Анастасия Смоляк, участница Молодежного парламента при Гродненском областном Совете депутатов:
Забор – это действительно проблема. Это большая проблема в миграции животных, проблема в том, что нарушается среда их обитания. И наше здоровье, я как представитель медицинского вуза, скажу, что наше здоровье зависит от этой природы, насколько мы готовы ее защитить.

Природа и жизни животных под угрозой из-за забора! Молодые парламентарии из Гродно обращаются с письмами в Польшу-7

Максим Борис, участник Молодежного парламента при Гродненском областном Совете депутатов:
В этом вопросе никто не должен оставаться в стороне, и инициатива должна идти не только от Молодежного парламента, но также и от других сфер. Это наследие должно остаться вне политики.

Меры, предпринятые белорусской стороной по сохранению Беловежской пущи, уже находят отклик у мировой общественности. Результатом работы нашей страны на площадке ЮНЕСКО стало решение Организации рекомендовать Беларуси и Польше в срочном порядке пригласить совместную миссию Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы провести мониторинг объекта. Если Варшава не предпримет меры по устранению негативных воздействий на реликтовый заповедник, это станет поводом для включения Беловежской пущи в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

# Экология # общество # Фотофакт

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