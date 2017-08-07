«Природа хорошая, это не север, здесь тепло»: юные спортсмены из Мурманска отдохнули на базе отдыха в Витебской области

Новости Беларуси. С холодного севера России на теплый север Беларуси. Юные спортсмены из Мурманска оценили туристический потенциал Витебского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребята стали первыми зарубежными постояльцами обновленного комплекса под Городком. Вторую жизнь база отдыха получила благодаря поддержке Федерации профсоюзов Беларуси: произвели ремонт кровли, фасада основного корпуса, полностью обновили номерной фонд, столовую укомплектовали современным оборудованием.

Владимир Романюк, житель Мурманска:

Впечатления хорошие. Вообще, отель порадовал, номера хорошие, телевизор удивил. Природа хорошая, это не север, здесь тепло, здесь всем нравится всё.

Галина Раджюнене, директор профсоюзной туристической организации:

Для гостей закуплены лодки, катамараны, велосипеды и многое другое. Из бывшего помещения кинотеатра будет создан бассейн со спа-услугами. Также будет осуществлено строительство спортивной и детской площадок.