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«Природа хорошая, это не север, здесь тепло»: юные спортсмены из Мурманска отдохнули на базе отдыха в Витебской области

07 августа 2017 07:28
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Новости Беларуси. С холодного севера России на теплый север Беларуси. Юные спортсмены из Мурманска оценили туристический потенциал Витебского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята стали первыми зарубежными постояльцами обновленного комплекса под Городком. Вторую жизнь база отдыха получила благодаря поддержке Федерации профсоюзов Беларуси: произвели ремонт кровли, фасада основного корпуса, полностью обновили номерной фонд, столовую укомплектовали современным оборудованием.

«Природа хорошая, это не север, здесь тепло»: юные спортсмены из Мурманска отдохнули на базе отдыха в Витебской области-1

Владимир Романюк, житель Мурманска:
Впечатления хорошие. Вообще, отель порадовал, номера хорошие, телевизор удивил. Природа хорошая, это не север, здесь тепло, здесь всем нравится всё.

«Природа хорошая, это не север, здесь тепло»: юные спортсмены из Мурманска отдохнули на базе отдыха в Витебской области-3

Галина Раджюнене, директор профсоюзной туристической организации:
Для гостей закуплены лодки, катамараны, велосипеды и многое другое. Из бывшего помещения кинотеатра будет создан бассейн со спа-услугами. Также будет осуществлено строительство спортивной и детской площадок.

Юные жители Мурманска прокатились по лыже-роллерной трассе и отметили белорусское гостеприимство.

Реконструкция комплекса продолжится. В будущем там смогут отдохнуть почти 2 сотни человек.

# общество # Туризм # Фотофакт

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