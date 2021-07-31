«Чтобы достичь результата, надо молотить». Фавориты уборочной гонки рассказали о слагаемых успеха

Новости Беларуси. Безусловными лидерами уборочной кампании на 31 июля являются комбайнеры из сельхозпредприятия «Кухчицы» Сергей Янучок и Виктор Жуковский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На их счету трехтысячный намолот. Три недели назад они первыми в Беларуси убрали 1 000 тонн зерна, 22 июля установили ориентир в 2 000. Теперь взята новая планка. Этому тандему уже 18 лет. Механизаторы уверены: одним из слагаемых их успеха является умение понимать друг друга с полуслова.

Виктор Жуковский, комбайнер ОАО «Кухчицы»:

Чтобы достичь результата, надо молотить. А чтобы молотить, нужно подготовить комбайн, но для этого дается отдельное время – чтобы его подготовить. Мы его подготовили, и теперь он показывает нам неплохие результаты.

На утро 31 июля в Беларуси намолочено 2 миллиона 850 тысяч тонн зерна. Убрано чуть более 40 % площадей.