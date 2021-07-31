Они сажают картофель, стреляя из рогатки, и доят коров, поднимая их над землёй. Почему Малые Автюки сравнивают с Одессой?

Новости Беларуси. Они сажают картофель, стреляя клубнями в землю из рогатки, точат ножи, бегая за жерновами, и доят коров, приподнимая их над землей. Особые белорусы, автюковцы, в очередной раз собрали гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калинковичском районе проходит 10-й юбилейный фестиваль народного юмора. Белорусские Автюки нередко сравнивают с украинской Одессой или болгарским Габрово. За четверть века своей истории фестиваль стал юмористическим брендом страны.

В прежние годы конкурсная программа собирала до полутысячи участников из разных стран. В 2021 году свои условия диктует COVID-19 – праздник проходит практически в домашней атмосфере. Однако на отношение к жизни самих автюковцев это никак не сказалось.

Владимир Липский, председатель жюри фестиваля «Автюки-2021»:

Самае галоўнае дасягненне – самі аўцюкоўцы паверылі, што яны нясуць брэнд незвычайны ў культуру Беларусі. Вось яны такія – аптымісты. Яны падаюць прыклад усім нам, беларусам: давайце цаніць кожны міг жыцця, давайце цаніць секундную стрэлку, давайце весяліцца, давайце быць мудрымі. Тады будзе, як яны кажуць, хацецца жыць.

Федор Фоминок, гость фестиваля «Автюки-2021»:

Я вам скажу, ощущения очень сильные. Это настоящее единение народа вот здесь. Видите, собралось людей сколько. И это еще с учетом того, что реклама была слабовата. А если бы реклама была на всю катушку, здесь, наверное, не хватило бы места, честное слово.