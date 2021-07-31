«Покраснения, зуд и дискомфорт». Каким заболеванием можно заразиться на пляжах Беларуси?

Очень часто под водной гладью скрываются недоступные для глаз человека коварные микроорганизмы, которые способны провоцировать ряд тяжелых заболеваний.

Упоминая опасности, таящиеся в водоемах, нельзя обойти тему жителей голубых просторов. Прежде чем устраивать очередной заплыв, заранее убедитесь, безопасен ли выбранный вами природный бассейн.

Александр Спургяш, заведующий отделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: Санитарно-эпидемиологической службой республики еженедельно проводится лабораторный контроль на зонах рекреации, которые установлены местными исполнительными органами власти. В рамках лабораторного контроля оцениваются микробиологические, санитарно-химические показатели. По состоянию на 22 июля различные виды ограничений купаний введены на 41 зоне рекреации по всей Республике Беларусь, за исключением Витебской области.

Церкариоз, в народе «утиный клещ», он же «зуд купальщиков» – это острое паразитарное заболевание, передающееся человеку личинками плоских червей. Они, как правило, обитают на поверхности тел водоплавающих птиц.

К тревожным симптомам медики также относят и повышение температуры тела, игнорировать которую не стоит, дабы не усугублять ситуацию. Согласно статистике, дети заражаются такой болезнью чаще, чем взрослые, и преимущественно в теплое время года. При этом совсем не обязательно погружаться в омут с головой. Подцепить церкариоз можно, даже просто прогуливаясь босиком в местах, где есть густая водная растительность. Поэтому способ профилактики тут, пожалуй, один – не купаться там, где небезопасно.

Александр Спургяш: Возможны покраснения, зуд и дискомфорт для того, кто купался.

Александр Спургяш:

После посещения водоема рекомендуется принять душ, но если нет такой возможности, то можно воспользоваться жестким полотенцем, насухо вытереть кожу и снять мокрую одежду. Каждую пятницу на сайте Республиканского центра публикуется информация о пляжах, на которых введены ограничения по купанию детей, взрослых и занятию водными видами спорта.

Следуйте рекомендациям специалистов и тогда ни один недуг вам не будет страшен.