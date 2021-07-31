«Покраснения, зуд и дискомфорт». Каким заболеванием можно заразиться на пляжах Беларуси?
Упоминая опасности, таящиеся в водоемах, нельзя обойти тему жителей голубых просторов. Прежде чем устраивать очередной заплыв, заранее убедитесь, безопасен ли выбранный вами природный бассейн.
Очень часто под водной гладью скрываются недоступные для глаз человека коварные микроорганизмы, которые способны провоцировать ряд тяжелых заболеваний.
Александр Спургяш, заведующий отделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Санитарно-эпидемиологической службой республики еженедельно проводится лабораторный контроль на зонах рекреации, которые установлены местными исполнительными органами власти. В рамках лабораторного контроля оцениваются микробиологические, санитарно-химические показатели. По состоянию на 22 июля различные виды ограничений купаний введены на 41 зоне рекреации по всей Республике Беларусь, за исключением Витебской области.
Церкариоз, в народе «утиный клещ», он же «зуд купальщиков» – это острое паразитарное заболевание, передающееся человеку личинками плоских червей. Они, как правило, обитают на поверхности тел водоплавающих птиц.
Александр Спургяш:
Возможны покраснения, зуд и дискомфорт для того, кто купался.
К тревожным симптомам медики также относят и повышение температуры тела, игнорировать которую не стоит, дабы не усугублять ситуацию. Согласно статистике, дети заражаются такой болезнью чаще, чем взрослые, и преимущественно в теплое время года. При этом совсем не обязательно погружаться в омут с головой. Подцепить церкариоз можно, даже просто прогуливаясь босиком в местах, где есть густая водная растительность. Поэтому способ профилактики тут, пожалуй, один – не купаться там, где небезопасно.
Александр Спургяш:
После посещения водоема рекомендуется принять душ, но если нет такой возможности, то можно воспользоваться жестким полотенцем, насухо вытереть кожу и снять мокрую одежду. Каждую пятницу на сайте Республиканского центра публикуется информация о пляжах, на которых введены ограничения по купанию детей, взрослых и занятию водными видами спорта.
Следуйте рекомендациям специалистов и тогда ни один недуг вам не будет страшен.