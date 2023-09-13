«Приобщать к физической активности». Как выбрать вид спорта для ребёнка?
Исследования ученых показали, что выбор хобби с ранних лет – очень важный момент, которому нужно уделить особое внимание родителей. Потому как правильно выбранное увлечение в дальнейшем будет способствовать развитию творческого начала у детей, их раскрепощенности и более позитивному, уверенному взгляду на жизнь. О том, в какой кружок или секцию отдать своего ребенка, как обнаружить у него те самые способности и не упустить призвания, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Вы наверняка в детстве все-таки занимались каким-то спортом, в школьные годы. Как вы считаете, насколько максимально рано стоит ребенка приобщать к физической активности?
Руслан Ковзик, психолог:
Во-первых, физическая активность проявляется у ребенка практически постоянно, то есть даже когда ребенок играет на детской площадке. Поэтому приучать к определенному виду спорта нужно тогда, когда у ребенка проявляется интерес к этому виду спорта. Допустим, даже через того же родителя либо сверстников. Когда он видит, что ребята играют в футбол, то начинает проситься туда к ним. Пожалуйста, тогда можно рассмотреть какие-то возможности занятия в той или иной секции. Но изначально не стоит по своему желанию отдавать ребенка в секции, когда он еще не готов либо ему это еще не нужно.
Сергей Парчевский:
Есть такой нюанс, я хотел бы уточнить. Ведь ребенок изначально имеет представление о каких-то спортивных занятиях либо глядя на своего папу, маму, если они занимаются спортом, либо глядя телевизор, что для ребенка не полезно. Бытует мнение, что, напротив, родители должны, вне зависимости от того, интересно ему или не интересно, поводить его к разным тренерам на разные секции и занятия. Увидеть, к чему у него есть предрасположенность.
Руслан Ковзик:
Мы сейчас упираемся с вами в возможность того, что поводить на секции и занятия, правильно? Почему бы сначала не показать ребенку определенные виды спорта?
Сергей Парчевский:
Где, в интернете?
Руслан Ковзик:
То есть мы сводим на «Минск-Арену», показать, как играют в хоккей. Мы сводим на какой-нибудь футбольный чемпионат, чтобы ребенок посмотрел, как играют в футбол. Сводить его на какой-нибудь лыжный спорт либо коньки. Посмотреть на площадке, где ребята занимаются разными видами спорта, чтобы он увидел это вживую. Ему необязательно еще пробовать, нужно увидеть и посмотреть, готов ли он к этому. Потом уже, если он определится: «Вот это мне нравится. Вот это бы я хотел попробовать» – сводить его туда, чтобы он действительно это попробовал. Водить постоянно в разные кружки, чтобы он напрягался – у него просто будет рассеиваться внимание. В итоге он сам не поймет, куда ему нужно и где какой вид спорта у него был.