«Приобщать к физической активности». Как выбрать вид спорта для ребёнка?

Исследования ученых показали, что выбор хобби с ранних лет – очень важный момент, которому нужно уделить особое внимание родителей. Потому как правильно выбранное увлечение в дальнейшем будет способствовать развитию творческого начала у детей, их раскрепощенности и более позитивному, уверенному взгляду на жизнь. О том, в какой кружок или секцию отдать своего ребенка, как обнаружить у него те самые способности и не упустить призвания, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Вы наверняка в детстве все-таки занимались каким-то спортом, в школьные годы. Как вы считаете, насколько максимально рано стоит ребенка приобщать к физической активности?

Руслан Ковзик, психолог:

Во-первых, физическая активность проявляется у ребенка практически постоянно, то есть даже когда ребенок играет на детской площадке. Поэтому приучать к определенному виду спорта нужно тогда, когда у ребенка проявляется интерес к этому виду спорта. Допустим, даже через того же родителя либо сверстников. Когда он видит, что ребята играют в футбол, то начинает проситься туда к ним. Пожалуйста, тогда можно рассмотреть какие-то возможности занятия в той или иной секции. Но изначально не стоит по своему желанию отдавать ребенка в секции, когда он еще не готов либо ему это еще не нужно. Сергей Парчевский:

Есть такой нюанс, я хотел бы уточнить. Ведь ребенок изначально имеет представление о каких-то спортивных занятиях либо глядя на своего папу, маму, если они занимаются спортом, либо глядя телевизор, что для ребенка не полезно. Бытует мнение, что, напротив, родители должны, вне зависимости от того, интересно ему или не интересно, поводить его к разным тренерам на разные секции и занятия. Увидеть, к чему у него есть предрасположенность. Руслан Ковзик:

Мы сейчас упираемся с вами в возможность того, что поводить на секции и занятия, правильно? Почему бы сначала не показать ребенку определенные виды спорта?