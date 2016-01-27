Принятый в Дании законопроект в отношении беженцев, который позволяет изымать у мигрантов ценные вещи, вызвал жесткую критику

Новости Дании. Принятый в Дании законопроект в отношении беженцев вызвал жесткую критику среди европолитиков и не только. Документ позволит изымать у мигрантов ценные вещи, стоимость которых превышает полторы тысячи долларов. Эти деньги, по словам властей, пойдут на содержание переселенцев. Многие уже провели параллели с действиями нацистов во время Второй мировой, когда те отнимали имущество у евреев.

Война миров выглядит не так, как представлял себе Герберт Уэллс: треножники, смертоносные лучи, кровососы-марсиане. Нет, в настоящей войне миров даже винтовку лишь показывают издали, поскольку за угрозу оружием можно схлопотать срок.

Бунт свой мигранты подняли из-за того, что власти Кале предложили им жить не в шалашах из картона, но в теплых бараках, однако, за проволокой и под присмотром полиции. Европа смирилась, что инокультурных мигрантов будет много, но хочет их уже не растворить, но изолировать.

Ингер Стойберг, министр по иммиграционным делам Дании:

Дания будто бы не вносит свою лепту в решение проблем беженцев в Европе? Вносим-вносим! Только, само собой, хотим сделать эту лепту посильной, то есть меньшей.

Новый «ювелирный закон», который предлагает лишать беженцев всего ценного сверх дозволенных полутора тысяч долларов, выглядит почти неприлично. Хотя понятно, датчане желают всего только отсеять колбасных эмигрантов. То же — в Швеции, куда приехали 210 тысяч арабов и африканцев: в Стокгольме сперва принимали всех, без разбору, а теперь закрыли границы и тоже принялись отнимать кольца да серьги, если дороже 950 долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ахмед, беженец из Ирака:

Это гнусный закон. И мы его исполнять не должны. Датский парламент должен сто раз подумать, прежде чем решиться на такую бесчеловечность!

За прошлый год Европу перебрались два миллиона, еще стольких же ждут. Государства всеобщего благоденствия кряхтят и одышливо отстают в глобальном соревновании экономик: зачем им лишний груз?