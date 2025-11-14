Южное дерево – как вырастить грецкий орех

Грецкий орех – дерево южное. Однако уже давно с успехом выращивается и у нас. Взрослое дерево довольно неприхотливо в уходе, а с молоденькими нужно повозиться. Зато результатом ваших трудов будут пользоваться не только дети, но и внуки.

После посадки грецкого ореха все начинают с нетерпением ждать, когда созреет первый урожай. Это зависит от сорта – у одних плоды появляются уже через 4-5 лет, у других только через 10-12. В среднем это происходит через 6-8 лет. Однако после этого грецкий орех будет плодоносить в течение многих десятилетий.

Грецкий орех можно вырастить из саженцев и из семян, то есть из самих орехов. Лучше всего отобрать крупные плоды, чем тоньше у них будет скорлупа – тем лучше. Скорлупа выбранного для посадки ореха должна быть светлой. Если есть пятнышки – плод инфицирован, то будущее дерево может болеть.

Для дезинфекции лучше использовать сильный раствор марганцовки темно-розового цвета. Поместите в него орехи на три дня. Чтобы деревце росло крепким и мощным, сажайте его сразу на место постоянного роста, избегая пересадок. Так растение начнет раньше плодоносить и даст много урожая.

Земля нужна легкая, суглинистая, хорошо влажная, но не комом. Проводить посадку лучше с края участка или возле нежилых построек. Нельзя сажать грецкий орех в середине огорода и возле электрических проводов. Помните, эти деревья вырастают до 12 метров, а их крона объемная и раскидистая.

Высаживать орех нужно носиком вниз на глубину 10 сантиметров. Растение не любит кислую почву, поэтому заранее стоит внести мел или другое средство, которое снизит кислотность земли. Также грядку можно удобрить перегноем. После орех засыпаем и поливаем.