Прямой эфир

Южное дерево – как вырастить грецкий орех

14 ноября 2025 12:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Грецкий орех – дерево южное. Однако уже давно с успехом выращивается и у нас. Взрослое дерево довольно неприхотливо в уходе, а с молоденькими нужно повозиться. Зато результатом ваших трудов будут пользоваться не только дети, но и внуки.

Южное дерево – как вырастить грецкий орех-2

После посадки грецкого ореха все начинают с нетерпением ждать, когда созреет первый урожай. Это зависит от сорта – у одних плоды появляются уже через 4-5 лет, у других только через 10-12. В среднем это происходит через 6-8 лет. Однако после этого грецкий орех будет плодоносить в течение многих десятилетий.

Южное дерево – как вырастить грецкий орех-4

Грецкий орех можно вырастить из саженцев и из семян, то есть из самих орехов. Лучше всего отобрать крупные плоды, чем тоньше у них будет скорлупа – тем лучше. Скорлупа выбранного для посадки ореха должна быть светлой. Если есть пятнышки – плод инфицирован, то будущее дерево может болеть.

Южное дерево – как вырастить грецкий орех-6

Для дезинфекции лучше использовать сильный раствор марганцовки темно-розового цвета. Поместите в него орехи на три дня. Чтобы деревце росло крепким и мощным, сажайте его сразу на место постоянного роста, избегая пересадок. Так растение начнет раньше плодоносить и даст много урожая.

Южное дерево – как вырастить грецкий орех-8

Земля нужна легкая, суглинистая, хорошо влажная, но не комом. Проводить посадку лучше с края участка или возле нежилых построек. Нельзя сажать грецкий орех в середине огорода и возле электрических проводов. Помните, эти деревья вырастают до 12 метров, а их крона объемная и раскидистая.

Южное дерево – как вырастить грецкий орех-10

Высаживать орех нужно носиком вниз на глубину 10 сантиметров. Растение не любит кислую почву, поэтому заранее стоит внести мел или другое средство, которое снизит кислотность земли. Также грядку можно удобрить перегноем. После орех засыпаем и поливаем.

Южное дерево – как вырастить грецкий орех-12

Всходов ждать можно долго. Росток может появиться как через год, так и через три. Поэтому запомните место посадки. В первый год росток достигает высоты в 10 сантиметров, после начнется активный рост.

Подробности в видео.

# Растения и цветы

Другие новости рубрики

Все новости
Налог на недвижимость, земельный и транспортный – о нюансах единого имущественного платежа поговорили с экспертом
14 ноября 2025 12:02

Налог на недвижимость, земельный и транспортный – о нюансах единого имущественного платежа поговорили с экспертом

МТС и beCloud реализовали 20-й этап массовых включений базовых станций LTE по всей стране
14 ноября 2025 12:01

МТС и beCloud реализовали 20-й этап массовых включений базовых станций LTE по всей стране

Громко заявила о себе в социальных сетях – о новом клипе поговорили с певицей и блогером Лизой Вертинской
14 ноября 2025 11:55

Громко заявила о себе в социальных сетях – о новом клипе поговорили с певицей и блогером Лизой Вертинской