Налог на недвижимость, земельный и транспортный – о нюансах единого имущественного платежа поговорили с экспертом
Заплати налоги и спи спокойно – этот слоган из социальной рекламы конца 90-х помнят многие. Ведь с того времени его значение не изменилось. Напоминаем, буквально пара дней осталась до оплаты единого налога на недвижимость, транспортный и земельный. Это нужно сделать до 17 ноября 2025 года. Если забыли, не успели – что тогда?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Хадинская, начальник управления информирования плательщиков инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску.
Илья Нечаев, ведущий:
Что такое единый налог?
Елена Хадинская, начальник управления информирования плательщиков инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску:
Есть у нас единый имущественный налог. Он включает в себя три налога – это налог на недвижимость, налог на землю и транспортный налог. То есть, чтобы человек не платил тремя платежами, эти три налога объединили в единый и теперь платится одним платежом в бюджет.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Все знают о существовании этого налога, но всех интересуют нюансы. Кому льготы предлагаются? Кто может избежать этого вообще налога?
Елена Хадинская:
Да, действительно у нас к каждой категории плательщика есть определенные льготы. Соответственно, не в целом по единому имущественному платежу, а конкретно по каждому налогу. То есть, если мы остановимся на налоге на недвижимость, то здесь такие из основных льгот – это многодетные семьи у нас имеют льготы по жилым помещениям, жилым домам, садовым домикам. Там еще ряд объектов, которые легатируются полностью. То есть все члены многодетной семьи освобождены у нас от налога на недвижимость по определенным объектам. Также пенсионеры, достигшие пенсионного возраста, у нас освобождены – по одному жилому дому, одной квартире. Но жилой дом и квартира, если освобождаются по одному объекту, то, допустим, дача, садовый домик – это будет полное освобождение, даже если в наличии несколько таких объектов. То же самое – инвалиды первой, второй группы, несовершеннолетние дети, лица, которые у нас проходят срочную службу, альтернативную службу тоже освобождены от налога на недвижимость где-то частично, где-то в полном объеме. Земельный налог – аналогично налогу на недвижимость идет освобождение.
Ольга Бурлакова:
Транспортный налог если брать: есть полное освобождение – это автомобили, допустим, 1991 года и ранее. То есть это старые такие, раритетные автомобили. Освобождение идет полностью по электромобилям. То есть мы взяли ретро-класс и современные уже автомобили, которые тоже освободили. Также у нас предусмотрено для льготных категорий, но тут уже не освобождение, а понижение ставок идет. 50 % – для пенсионеров по возврату, инвалидов первой, второй группы и родителей в многодетных семьях. 25 % – для инвалидов третьей группы. Для этих категорий идет освобождение только при наличии удостоверения водительского действующего. То есть, если просто оформлен автомобиль на пенсионера, льготы не ждем, идем платить налог.
Подробности в видео.