«Голосую за будущее нашей страны». Каких депутатов ждут в регионах?

Кинопоказы, игровые программы, музыкальные сказки и мастер-классы ремесленников. Выборы во многих регионах сопровождает дополнительная программа. Единый день голосования стал настоящим праздником и для жителей Городокского района. Все благодаря местным музыкантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На избирательном участке № 3 в центре детей и молодежи первыми голосовали сами артисты. В их числе хореограф и «Человек года Витебщины» Татьяна Осипова, а также участники заслуженного любительского коллектива ансамбля песни и танца «Яблонька». Их творчество сегодня стало ближе для тех, кто пришел голосовать. Всего в Городокском районе насчитывается более 16 тысяч избирателей.

Татьяна Осипова, жительница Городка: Я сегодня голосую за процветание и будущее нашей Беларуси, за сохранение традиционных ценностей, за профессиональные качества каждого кандидата.

Татьяна Пушкова, жительница Г ородка: Я считаю, что кандидат должен обладать лидерскими качествами, любить свою страну, в особенности свой город, развивать его, чтобы задерживалась молодежь в наших маленьких городках, таких как город Городок.

Анна Петрова, жительница Г ородка: Я голосую за будущее нашей страны, за возможности наших детей, мирное небо над головой.

Олеся Межуева, жительница Городка:

Каждый раз на выборы мы ходим всей семьей, голосуем за будущее для наших детей, для нас.

Павел Межуев, житель Городка:

Мы ориентируемся прежде всего на опыт, на человека, который поможет нашему избирательному округу в каких-то вопросах бытовых.