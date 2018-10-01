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Что даёт заключение договора на отопление?

01 октября 2018 18:22
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Новости Беларуси. Договоры на теплообеспечение должен заключить каждый из потребителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Что даёт заключение договора на отопление?-1

Более 30% жителей Минщины поставили свои подписи, тем самым гарантировали себе тепло в жилье. Теоретически изменений не произойдет. Тепло, как и ранее, включат во всех домах.

Но новый договор должен узаконить услугу и обеспечить ее качество. Наиболее активно себя проявили жители Несвижского, Клецкого и Молодечненского районов.

Что даёт заключение договора на отопление?-4

Николай Ноздрин-Плотницкий, директор УП «Коммунальник» Молодечно:
8 групп, которые у нас созданы, после основной массы заключения договоров, пойдут по квартирам. К тем потребителям, которые, возможно, не слышали об этом или не могут прийти заключить договор. 

Что даёт заключение договора на отопление?-7

Заключить договоры можно в жилищно-эксплуатационных организациях районов и расчетно-справочных центрах. Этот документ необходим для ведения точной статистики и анализа. Без него тоже невозможно составить полную базу данных претендентов на безналичные жилищные субсидии и реализовать идею государственной поддержки малоимущих граждан.

# Отопительный сезон # общество # Николай Ноздрин-Плотницкий # Фотофакт

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