Что даёт заключение договора на отопление?

Новости Беларуси. Договоры на теплообеспечение должен заключить каждый из потребителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Договоры на теплообеспечение должен заключить каждый из потребителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Более 30% жителей Минщины поставили свои подписи, тем самым гарантировали себе тепло в жилье. Теоретически изменений не произойдет. Тепло, как и ранее, включат во всех домах.
Но новый договор должен узаконить услугу и обеспечить ее качество. Наиболее активно себя проявили жители Несвижского, Клецкого и Молодечненского районов.
Николай Ноздрин-Плотницкий, директор УП «Коммунальник» Молодечно:
8 групп, которые у нас созданы, после основной массы заключения договоров, пойдут по квартирам. К тем потребителям, которые, возможно, не слышали об этом или не могут прийти заключить договор.
Заключить договоры можно в жилищно-эксплуатационных организациях районов и расчетно-справочных центрах. Этот документ необходим для ведения точной статистики и анализа. Без него тоже невозможно составить полную базу данных претендентов на безналичные жилищные субсидии и реализовать идею государственной поддержки малоимущих граждан.