Что даёт заключение договора на отопление?

Новости Беларуси. Договоры на теплообеспечение должен заключить каждый из потребителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 30% жителей Минщины поставили свои подписи, тем самым гарантировали себе тепло в жилье. Теоретически изменений не произойдет. Тепло, как и ранее, включат во всех домах.

Но новый договор должен узаконить услугу и обеспечить ее качество. Наиболее активно себя проявили жители Несвижского, Клецкого и Молодечненского районов.