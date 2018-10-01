«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды

Новости Беларуси. Жителей агрогородка Лесной под Минском оставили без комфорта и удобств. В одном из общежитий, где сейчас проводится капитальный ремонт, уже несколько недель нет холодной и горячей воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди рискуют также остаться без отопления. Звонки и походы по инстанциям результатов не дали. В итоге жители обратились на горячую линию нашего телеканала. Корреспондент Оксана Семашко выехала на место.

Помыться нельзя, на унитаз, извините, сходить по нужде нельзя по-человечески.

Демонтировать санузлы, двери и окна здесь начали еще несколько месяцев назад. Из-за нерасторопности рабочих в одном из общежитий агрогородка Лесной люди вынуждены напрашиваться в уборную и душ к знакомым на соседних улицах.

Елена Зиновьева:

Будет ли отопление, поскольку батареи сняли на кухнях, тоже неизвестно. Вернее, известно, что на данный момент его не будет, и в ближайшее время – тоже.

Из-за отсутствия элементарных благ и сквозняков болеют дети, ведь в комнатах столбик термометра не поднимается выше 15ºС. В ход идут обогреватели.

Из-за высокой нагрузки на сеть десятки раз выбивает электричество. Но могут возникнуть и более тяжкие последствия.

Ольга Кикла:

Люди включают, естественно, обогреватели, электрочайники – все выключается через каждые минут пять, и он еще искрит.

Оксана Семашко, СТВ:

Вот так сейчас выглядит кухня. Но это мало напоминает место, где можно приготовить еду. Здесь тебе и уборная, и, судя по всему, место для отдыха строителей.

Как мне сказал этот строитель, можно ходить и в лес.

Когда закончится жизнь без воды и газа даже не указано в паспорте объекта. В райисполкоме жителям этого общежития обещали все наладить до 15 октября. Пока не выполнена еще и половина работы.

– Скажите пожалуйста, почему ваши рабочие работают из восьми часов рабочих только четыре?

– Уважаемые собственники, я буду с вами разговаривать здесь, когда закончится нормативный срок строительства.

Кушать – я покупаю с доставкой, потому что готовить нельзя. Мыться я езжу к подругам с ребенком. У меня сейчас сын больной. Муж тоже заболел, с температурой со всей этой обстановкой, потому что ничего нет. У меня дома все сыро стало.

Люди недоумевают: почему на время капремонта их не отселили? Ведь в договоре, который они заключали на проживание в этом общежитии, все четко прописано.

Ирина Сигатова:

В пункте 2.2.4: «Предоставлять нанимателю на время капитального ремонта общежития другое жилое помещение».

Общежитию, которое прослужило уже около полувека, действительно давно нужен был ремонт. Полностью подлежат замене водопровод, канализация, система отопления, электроснабжение.

Артем Ефремов, директор ГП «Жилищник Минщины»:

Сегодня, конечно, есть издержки и не совсем приятные условия для проживания жильцов. Данные работы выполняют без отселения жильцов, так как проектом экспертизы это не предусмотрено.

Проще говоря, нет помещения, куда можно было бы отселить людей. Поэтому просят потерпеть до ноября, когда все работы будут закончены.

И если с включением отопления, похоже, придется подождать, то холодную воду уже включили сегодня.