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«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды

01 октября 2018 18:46
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Новости Беларуси. Жителей агрогородка Лесной под Минском оставили без комфорта и удобств. В одном из общежитий, где сейчас проводится капитальный ремонт, уже несколько недель нет холодной и горячей воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-1

Люди рискуют также остаться без отопления. Звонки и походы по инстанциям результатов не дали. В итоге жители обратились на горячую линию нашего телеканала. Корреспондент Оксана Семашко выехала на место.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-3

Помыться нельзя, на унитаз, извините, сходить по нужде нельзя по-человечески.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-5

Демонтировать санузлы, двери и окна здесь начали еще несколько месяцев назад. Из-за нерасторопности рабочих в одном из общежитий агрогородка Лесной люди вынуждены напрашиваться в уборную и душ к знакомым на соседних улицах.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-7

Елена Зиновьева:
Будет ли отопление, поскольку батареи сняли на кухнях, тоже неизвестно. Вернее, известно, что на данный момент его не будет, и в ближайшее время – тоже.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-9

Из-за отсутствия элементарных благ и сквозняков болеют дети, ведь в комнатах столбик термометра не поднимается выше 15ºС. В ход идут обогреватели.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-11

Из-за высокой нагрузки на сеть десятки раз выбивает электричество. Но могут возникнуть и более тяжкие последствия.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-13

Ольга Кикла:
Люди включают, естественно, обогреватели, электрочайники – все выключается через каждые минут пять, и он еще искрит.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-15

Оксана Семашко, СТВ:
Вот так сейчас выглядит кухня. Но это мало напоминает место, где можно приготовить еду. Здесь тебе и уборная, и, судя по всему, место для отдыха строителей.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-17

Как мне сказал этот строитель, можно ходить и в лес.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-19

Когда закончится жизнь без воды и газа даже не указано в паспорте объекта. В райисполкоме жителям этого общежития обещали все наладить до 15 октября. Пока не выполнена еще и половина работы.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-21

– Скажите пожалуйста, почему ваши рабочие работают из восьми часов рабочих только четыре?
– Уважаемые собственники, я буду с вами разговаривать здесь, когда закончится нормативный срок строительства.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-23

Кушать – я покупаю с доставкой, потому что готовить нельзя. Мыться я езжу к подругам с ребенком. У меня сейчас сын больной. Муж тоже заболел, с температурой со всей этой обстановкой, потому что ничего нет. У меня дома все сыро стало.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-25

Люди недоумевают: почему на время капремонта их не отселили? Ведь в договоре, который они заключали на проживание в этом общежитии, все четко прописано.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-27

Ирина Сигатова:
В пункте 2.2.4: «Предоставлять нанимателю на время капитального ремонта общежития другое жилое помещение».

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-29

Общежитию, которое прослужило уже около полувека, действительно давно нужен был ремонт. Полностью подлежат замене водопровод, канализация, система отопления, электроснабжение.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-31

Артем Ефремов, директор ГП «Жилищник Минщины»:
Сегодня, конечно, есть издержки и не совсем приятные условия для проживания жильцов. Данные работы выполняют без отселения жильцов, так как проектом экспертизы это не предусмотрено.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-33

Проще говоря, нет помещения, куда можно было бы отселить людей. Поэтому просят потерпеть до ноября, когда все работы будут закончены.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-35

И если с включением отопления, похоже, придется подождать, то холодную воду уже включили сегодня.

«Будет ли отопление – неизвестно»: жители агрогородка под Минском несколько недель живут без холодной и горячей воды-37

На этот раз людям придется пережить не только капремонт, но и потоп. Эти кадры мы только что получили от самих пострадавших.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Оксана Семашко

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