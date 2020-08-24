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Приносят всех, кому нужна помощь. Такой необычный мини-зоопарк можно посетить в Любанском районе

24 августа 2020 15:29
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Новости Беларуси. В Любанском районе создали необычный мини-зоопарк, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Приносят всех, кому нужна помощь. Такой необычный мини-зоопарк можно посетить в Любанском районе-1

Приносят всех, кому нужна помощь. Такой необычный мини-зоопарк можно посетить в Любанском районе-3

Первый житель в мини-зоопарке появился около 10 лет назад. Тогда Сергей и подумать не мог, что количество пушистых друзей превысит сотню. Кого только здесь не найдешь: есть и нутрии, и песец, и лисы, и даже павлины.

Приносят всех, кому нужна помощь. Такой необычный мини-зоопарк можно посетить в Любанском районе-6

Каждого из них хозяин в прямом смысле выкормил и поставил на ноги. В зоопарк приносят всех, кому необходима простая человеческая помощь. К каждому Сергей находит индивидуальный подход. Его даже дикие животные не трогают. Знают, что свой. И у каждого жителя зоопарка личная несчастливая история.

Приносят всех, кому нужна помощь. Такой необычный мини-зоопарк можно посетить в Любанском районе-9

Приносят всех, кому нужна помощь. Такой необычный мини-зоопарк можно посетить в Любанском районе-11

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Животные # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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