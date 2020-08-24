Приносят всех, кому нужна помощь. Такой необычный мини-зоопарк можно посетить в Любанском районе

Новости Беларуси. В Любанском районе создали необычный мини-зоопарк, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Любанском районе создали необычный мини-зоопарк, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Первый житель в мини-зоопарке появился около 10 лет назад. Тогда Сергей и подумать не мог, что количество пушистых друзей превысит сотню. Кого только здесь не найдешь: есть и нутрии, и песец, и лисы, и даже павлины.
Каждого из них хозяин в прямом смысле выкормил и поставил на ноги. В зоопарк приносят всех, кому необходима простая человеческая помощь. К каждому Сергей находит индивидуальный подход. Его даже дикие животные не трогают. Знают, что свой. И у каждого жителя зоопарка личная несчастливая история.
Подробнее смотрите в видеоматериале.