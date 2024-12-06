Прямой эфир

«Жыццё беларускае». Алеся Дзержавец и Дмитрий Стреж представили новую композицию

06 декабря 2024 08:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Что создает хорошее настроение? Конечно же, встречи с друзьями, увлекательный разговор, любимые угощения и классные песни. А если в песне еще и поется обо всем, что заставляет биться сердца в унисон, то это вообще праздник.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алеся Дзержавец, певица и Дмитрий Стреж, музыкант.

«Жыццё беларускае». Алеся Дзержавец и Дмитрий Стреж представили новую композицию-2

Алеся Дзержавец, певица:
В следующем году состоится мой первый сольный концерт в зале филармонии, я готовлю программу большую, у меня много сейчас записывается песен, буквально каждый день выходит что-то новенькое. Песня, которую сегодня мы хотим вам представить, идея возникла давно, мы хотели написать веселую и добрую песню, простую и понятную. В процессе написания аранжировки нам всем пришло в голову, что нам нужна балалайка в этой песне. Все единогласно пришли к тому, что нам нужно звать Диму.

«Жыццё беларускае». Алеся Дзержавец и Дмитрий Стреж представили новую композицию-4

Дмитрий Стреж, музыкант:
Меня радует игра на балалайке. Радует то, что инструмент раскрывается не только в народных вещах. Если в эстрадной музыке востребован, это только радует. Инструмент дополняет и создает теплоту.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Юрий Царёв # Александр Меженный # Юлия Самусенко

Другие новости рубрики

Все новости
Блогеры посетили малую родину Александра Лукашенко в рамках «Марафона единства» в Орше
06 декабря 2024 08:30

Блогеры посетили малую родину Александра Лукашенко в рамках «Марафона единства» в Орше

Остаются считаные часы – в Беларуси завершается этап сбора подписей
06 декабря 2024 08:23

Остаются считаные часы – в Беларуси завершается этап сбора подписей

В Минске состоялся премьерный показ трилогии фильмов об истории белорусской киноиндустрии
06 декабря 2024 07:42

В Минске состоялся премьерный показ трилогии фильмов об истории белорусской киноиндустрии