«Жыццё беларускае». Алеся Дзержавец и Дмитрий Стреж представили новую композицию

Что создает хорошее настроение? Конечно же, встречи с друзьями, увлекательный разговор, любимые угощения и классные песни. А если в песне еще и поется обо всем, что заставляет биться сердца в унисон, то это вообще праздник.

Алеся Дзержавец, певица:

В следующем году состоится мой первый сольный концерт в зале филармонии, я готовлю программу большую, у меня много сейчас записывается песен, буквально каждый день выходит что-то новенькое. Песня, которую сегодня мы хотим вам представить, идея возникла давно, мы хотели написать веселую и добрую песню, простую и понятную. В процессе написания аранжировки нам всем пришло в голову, что нам нужна балалайка в этой песне. Все единогласно пришли к тому, что нам нужно звать Диму.