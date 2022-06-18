Принимал участие в рельсовой войне и был командиром. Денис Сашко освобождал Польшу и дошёл до Берлина

Алина Казакова, ученица гимназии № 14 Минска: Мой прадед Денис Ефимович Сашко родился в 1923 году в селе Высокая Гора. Когда началась война, ему было 18 лет. В начале 1942 года он стал бойцом 120-го партизанского отряда. В январе 1943 года прадед был назначен командиром диверсионной группы. Прадедушка вместе со своей группой вел разведку. Принимал участие в рельсовой войне в районе Быхова, в боевых действиях по разгрому вражеских гарнизонов. В 1944 году диверсионная группа вошла в состав Красной армии.

Мой прадед прошел долгий путь. Освобождал Польшу, участвовал в боях в Германии. День Победы он встретил у стен Рейхстага. За военную службу прадед имеет награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали партизан Отечественной войны, «За боевые заслуги», «За боевое мужество», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией».

Мой прадед был добрым, искренним, скромным, трудолюбивым человеком. Я очень горжусь им, его силой и мужеством. Говорю ему и всем участникам войны большое спасибо и низкий поклон за жизнь и за мир.

Спасибо герою моей семьи. Спасибо героям моей страны!

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