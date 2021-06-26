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«Принц и чудовище» показывают на сцене у Ратуши. Что о спектакле рассказывает актриса?

26 июня 2021 14:52
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Новости Беларуси. Верхний город 26 июня приглашает провести вечер у Ратуши. Программа будет интересна любителям театрального искусства. Сейчас на сцене артисты Нового драматического театра с современной интерактивной сказкой. Организаторы обещали, что спектакль одинаково понравится как детям, так и взрослым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Смоляк готов поделиться первыми впечатлениями.

«Принц и чудовище» показывают на сцене у Ратуши. Что о спектакле рассказывает актриса?-1

Вадим Смоляк, корреспондент:
Что же происходит на сцене? Наверное, все хорошо знают два легендарных произведения – это «Принц и нищий» и «Красавица и чудовище». А теперь представьте, что эти два шедевра сложили в одно и хорошенько встряхнули получился такой необычный спектакль под названием «Принц и чудовище». Конечно, я немного лукавлю, потому что общего здесь мало, но при этом, как отмечают сами организаторы, это такой приключенческий кавардак, но с одной очень глубоко заложенной мыслью. Какая же эта мысль и что хотели до нас донести организаторы, мы спросили у одного из актеров.

«Принц и чудовище» показывают на сцене у Ратуши. Что о спектакле рассказывает актриса?-4

Оксана Баранок, артистка Нового драматического театра Минска:
Это спектакль про девочку непослушную, которая превратилась в чудовище. Превратилась она оттого, что мама ее недолюбливает, ей не хватает внимания. И она пытается, как любые дети, обращать на себя внимание всяческими хулиганскими способами. Но потом появляется прекрасный принц на белом коне, она влюбляется. И любовь делает свое дело. Она превращается снова в прекрасную принцессу.

Подробности в видеоматериале.

# Развлечения # общество # Вадим Смоляк # Оксана Баранок # Фотофакт

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