«Принц и чудовище» показывают на сцене у Ратуши. Что о спектакле рассказывает актриса?

Вадим Смоляк, корреспондент:

Что же происходит на сцене? Наверное, все хорошо знают два легендарных произведения – это «Принц и нищий» и «Красавица и чудовище». А теперь представьте, что эти два шедевра сложили в одно и хорошенько встряхнули – получился такой необычный спектакль под названием «Принц и чудовище». Конечно, я немного лукавлю, потому что общего здесь мало, но при этом, как отмечают сами организаторы, это такой приключенческий кавардак, но с одной очень глубоко заложенной мыслью. Какая же эта мысль и что хотели до нас донести организаторы, мы спросили у одного из актеров.