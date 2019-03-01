«Применили навыки с лучшей стороны». Запасники участвовали в развертывании полевого склада на полигоне «Осиповичский»

Новости Беларуси. В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активное участие в масштабных манёврах принимают и подразделения тылового обеспечения.

Так, барановичская база горючего развернула полевой склад на полигоне «Осиповичский». Он вмещает более 6 тысяч кубометров топлива. Это позволяет обеспечить заправку 100 тысяч легковых автомобилей.

Константин Титов, начальник управления горючего и смазочных материалов Министерства обороны Беларуси:

За всю историю суверенной Республики Беларусь – это мероприятие по развёртыванию склада в полном объеме проводится впервые. Военнообязанные запаса восстановили свои навыки, вспомнили, чему их обучали при прохождении службы в Вооруженных Силах. Применили свои навыки с самой лучшей стороны, выполнили задачу в полном объеме в установленные сроки.