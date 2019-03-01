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«Применили навыки с лучшей стороны». Запасники участвовали в развертывании полевого склада на полигоне «Осиповичский»

01 марта 2019 06:47
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Новости Беларуси. В Вооружённых Силах Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активное участие в масштабных манёврах принимают и подразделения тылового обеспечения.

«Применили навыки с лучшей стороны». Запасники участвовали в развертывании полевого склада на полигоне «Осиповичский»-1

Так, барановичская база горючего развернула полевой склад на полигоне «Осиповичский». Он вмещает более 6 тысяч кубометров топлива. Это позволяет обеспечить заправку 100 тысяч легковых автомобилей.

«Применили навыки с лучшей стороны». Запасники участвовали в развертывании полевого склада на полигоне «Осиповичский»-3

Константин Титов, начальник управления горючего и смазочных материалов Министерства обороны Беларуси:
За всю историю суверенной Республики Беларусь – это мероприятие по развёртыванию склада в полном объеме проводится впервые. Военнообязанные запаса восстановили свои навыки, вспомнили, чему их обучали при прохождении службы в Вооруженных Силах. Применили свои навыки с самой лучшей стороны, выполнили задачу в полном объеме в установленные сроки.

«Применили навыки с лучшей стороны». Запасники участвовали в развертывании полевого склада на полигоне «Осиповичский»-5

Ещё одной особенностью прошедшего развёртывания полевого склада стало то, что в нём не было ни одного кадрового военнослужащего. Только военнообязанные запаса. Всего 250 человек.

# Армия Беларуси

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