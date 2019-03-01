Митинг памяти жертв Холокоста пройдёт у мемориального комплекса «Яма»

Новости Беларуси. Жертв Холокоста вспомнят 1 марта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Памятный митинг пройдёт у мемориального комплекса «Яма».

77 лет назад на этом месте немецкие оккупанты провели самую жестокую карательную операцию. Фашисты уничтожили 5 тысяч евреев. Включая 200 сирот из детского дома.

Теперь здесь – мемориальный комплекс. Долгое время он был единственным в Советском Союзе памятником жертвам Холокоста.