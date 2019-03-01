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Митинг памяти жертв Холокоста пройдёт у мемориального комплекса «Яма»

01 марта 2019 06:37
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Новости Беларуси. Жертв Холокоста вспомнят 1 марта в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Памятный митинг пройдёт у мемориального комплекса «Яма».

Митинг памяти жертв Холокоста пройдёт у мемориального комплекса «Яма» -1

Митинг памяти жертв Холокоста пройдёт у мемориального комплекса «Яма» -3

77 лет назад на этом месте немецкие оккупанты провели самую жестокую карательную операцию. Фашисты уничтожили 5 тысяч евреев. Включая 200 сирот из детского дома.

Митинг памяти жертв Холокоста пройдёт у мемориального комплекса «Яма» -6

Теперь здесь – мемориальный комплекс. Долгое время он был единственным в Советском Союзе памятником жертвам Холокоста.

Митинг памяти жертв Холокоста пройдёт у мемориального комплекса «Яма» -9

Почтить память погибших приедут руководители международных еврейских организаций и представители дипкорпуса. Соберёт митинг и свидетелей того страшного времени – бывших узников гетто и ветеранов войны.

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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