Конечная остановка автобусов №100 и №111 в Минске переносится

Новости Беларуси. Транспортные изменения: конечная остановка автобусов №100 и 111 переносится на разворотном кольце в тупик улицы Чкалова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изменения временные и связаны с реконструкцией тепломагистрали по улице Аэродромной. Автобус будет высаживать пассажиров у бывшего аэровокзала до конца марта.