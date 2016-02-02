Прикованный к инвалидной коляске житель Брестской области своими руками собрал автомобиль, трактор и лифт

Новости Беларуси. За 27 лет инвалидности он своими руками построил из металлолома и старых деталей лифт к балкону квартиры, трактор, два мини-авто, а также собственный парк сельхозтехники. На ней местный Кулибин убирает возле дома снег, пашет, окучивает, стрижет траву и возит бабушкам картошку.

Мотор от «Ижа», трубы от кровати, крылья из жести холодильника. Сергей Жук по бездорожью передвигается на внедорожнике ручной сборки. И это при том, что вот уже 27 лет мужчина прикован к инвалидной коляске – в молодости «сорвался» с многоэтажки.

Нина Жук, мама:

Врач сказал, что он не жилец, никак не будет жить.

Дальше был почти год в больничной палате и перспектива провести всю жизнь в четырех стенах.

Сергей Жук, житель деревни Полятичи:

Сначала, конечно, было тяжело, только очнулся и подумал, как я буду дальше. А потом подумал, что надо дальше жить, и в таком положении. И начал жить.

Внедорожник, мини-трактор, мотоколяска – в гараже у сельского конструктора целый автопарк. Все машины собраны своими руками из подручных материалов. В ход идут старые холодильники, стиральные машины, списанная сельхозтехника.

Этот мини-трактор – настоящая «рабочая лошадка»: зимой убирает снег, весной огороды пашет. Всю мужскую работу Сергей по-прежнему выполняет сам. А для души ездит за грибами и на рыбалку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Шепетюк, житель деревни Полятичи:

Незаменимый: картошку привезти, вспахать. бульдозер чистит, где занесет. Как уборка, постоянно к нему, договариваются.

Безбарьерную среду в отдельно взятой деревне инвалид создает себе сам: даже домой заезжает без помощи посторонних. В собственном лифте.

Сергей Жук, житель деревни Полятичи:

Сделал из металлолома, возле гаража «сварил». А потом сюда привез и поставил.

Сегодня Сергей Жук готовит свою технику к «посевной». Говорит, унывать и жаловаться на жизнь у него не хватает времени.