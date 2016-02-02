Формирование стратегии развития единого сырьевого рынка в ЕАЭС обсуждают в Минске

Новости Беларуси. Формирование стратегии развития единого сырьевого рынка в ЕАЭС обсуждается сегодня, 2 февраля, в Минске в рамках первого Евразийского горно-геологического форума. Планируется выработать единые подходы к геологической информации и ее обработке. Это позволит более точно оценивать значимость месторождений, а также просчитывать экономический эффект от их добычи.

Одной из ключевых целей форума ставится привлечение новых инвестиций в разведку полезных ископаемых. Сегодня в Беларуси уже реализуется ряд проектов с участием зарубежных инвесторов. В будущем эта работа будет продолжена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Все договоренности, которые будут достигнуты на этом форуме, должны создать более благоприятную атмосферу, обстановку для разработки месторождений, поскольку единые подходы к утверждению запасов, к экономическим вопросам позволят инвесторам более четко представлять то, куда вкладываются средства, для чего вкладываются.