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«Прикассовая зона – горячее место по реализации». Как работает психология покупателя?

16 мая 2024 16:24
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Зефир, конфеты, печенье... Почему все любят белорусские сладости и по каким рецептурам их изготавливают? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Вы, конечно, не раз наблюдали картину, когда рука ребенка тянется за конфетой у кассы крупного магазина. Да и сами не раз, не задумываясь, бросали в корзину пару шоколадок. Этот «пятачок» – самая лакомая торговая площадка.  И отечественные производители сладостей намерены ее завоевать. 

«Прикассовая зона – горячее место по реализации». Как работает психология покупателя?-1

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Основная задача, которую мы сегодня перед собой ставим на этот год, – нарастить присутствие в прикассовой зоне до 50 % от полочного пространства. Прикассовой зоне мы много уделяем внимания, поскольку это достаточно горячее место по реализации. Это зона так называемой импульсной покупки, которая у покупателя в психологии заложена. Психология по-разному работает у покупателя мужчины и ребенка. Поэтому, естественно, здесь для нас важно не только присутствие, но и еще и место, куда расположат и где мы будем находиться. Самое главное, что наши партнеры в лице торговых организаций идут навстречу и этому процессу не сопротивляются.

Но чем мы готовы ответить тем, кто обещает «райское наслаждение»? Конечно, классикой на все времена! 

«Прикассовая зона – горячее место по реализации». Как работает психология покупателя?-4

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# Торговля в Беларуси # общество # Олег Жидков

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