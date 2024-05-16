Вы, конечно, не раз наблюдали картину, когда рука ребенка тянется за конфетой у кассы крупного магазина. Да и сами не раз, не задумываясь, бросали в корзину пару шоколадок. Этот «пятачок» – самая лакомая торговая площадка. И отечественные производители сладостей намерены ее завоевать.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Основная задача, которую мы сегодня перед собой ставим на этот год, – нарастить присутствие в прикассовой зоне до 50 % от полочного пространства. Прикассовой зоне мы много уделяем внимания, поскольку это достаточно горячее место по реализации. Это зона так называемой импульсной покупки, которая у покупателя в психологии заложена. Психология по-разному работает у покупателя мужчины и ребенка. Поэтому, естественно, здесь для нас важно не только присутствие, но и еще и место, куда расположат и где мы будем находиться. Самое главное, что наши партнеры в лице торговых организаций идут навстречу и этому процессу не сопротивляются.

Но чем мы готовы ответить тем, кто обещает «райское наслаждение»? Конечно, классикой на все времена!