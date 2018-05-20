Факты о праздновании Дня пограничника, особенности службы женщин в погранвойсках. Большое интервью с Анатолием Лаппо

Новости Беларуси. 28 мая Беларусь отметит День пограничника. В 2018 году дата особая – ровно 100 лет назад был подписан декрет «Об учреждении пограничной охраны», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





В августе того же года создан 2-й округ погранохраны с управлением в Витебске, а в 1924 году на территории БССР образован Западный погранокруг. Юбилей пограничной службы, традиции празднования и, конечно, трудовые будни стражей границы – в большом интервью «Недели». Виктория Ходосок побеседовала с Анатолием Лаппо.

Виктория Ходосок, СТВ:

В Европе остро стоит проблема нелегальной миграции. Какая ситуация на нашей границе? Сколько нелегалов задерживается?