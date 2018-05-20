Факты о праздновании Дня пограничника, особенности службы женщин в погранвойсках. Большое интервью с Анатолием Лаппо

Новости Беларуси. 28 мая Беларусь отметит День пограничника. В 2018 году дата особая – ровно 100 лет назад был подписан декрет «Об учреждении пограничной охраны», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 28 мая Беларусь отметит День пограничника. В 2018 году дата особая – ровно 100 лет назад был подписан декрет «Об учреждении пограничной охраны», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В августе того же года создан 2-й округ погранохраны с управлением в Витебске, а в 1924 году на территории БССР образован Западный погранокруг. Юбилей пограничной службы, традиции празднования и, конечно, трудовые будни стражей границы – в большом интервью «Недели». Виктория Ходосок побеседовала с Анатолием Лаппо.
Анатолий Лаппо рассказал, почему День пограничника начинается ровно в 20.00
В моем личном деле одна запись – пограничник: председатель Госпогранкомитета Беларуси рассказал, как начинался его профессиональный путь
Виктория Ходосок, СТВ:
В Европе остро стоит проблема нелегальной миграции. Какая ситуация на нашей границе? Сколько нелегалов задерживается?
Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси, генерал-майор:
Проблема эта не обошла и Беларусь. Если взять статистику за 2017 год, мы задержали нелегальных мигрантов более 600 человек. Беларусь так расположена, что пути нелегальной миграции пересекаются. Один путь лежит на Прибалтику. Второй – польское направление. Это мигранты из стан с нестабильным режимом – страны Азии, Ближнего Востока. Там, где проходят вооруженные конфликты. Если честно сказать, по-простому, там, где людям плохо живется.
Какой процент в Госпогранкомитете Беларуси составляют женщины, и в чем особенность их службы?
Председатель Госпогранкомитета Беларуси рассказал, какие информационные технологии будут использоваться для охраны границы
Как опыт и сотрудничество с другими странами помогает создавать интеллектуальную границу в Беларуси?