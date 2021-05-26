Вместо частной застройки появятся кварталы многоэтажек. Как изменятся улицы Пономаренко, Бельского и Гурского?
Новости Беларуси. Старый квартал ожидают обновления. Во Фрунзенском районе стартовало общественное обсуждение градостроительного проекта по реконструкции жилой территории в районе улиц Пономаренко – Бельского – Гурского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Помимо некоторых промышленных объектов, здесь расположен массив усадебного жилья, давно предназначенный к сносу. По генплану города этот участок относится к зоне жилой смешанной многоквартирной застройки.
Частный сектор предлагается снести, заменив многоэтажками. Особое внимание будет уделено формированию новой городской застройки вдоль магистральной улицы Пономаренко.
Также по проекту вдоль улицы Гурского образуются четыре квартала разной величины. Здесь предполагается построить 120 тысяч квадратных метров жилья. Потребуются также школа и детский сад, для которых определили площадки. Планируется и строительство линии скоростного трамвая. Для этого улицу Пономаренко ожидает глобальная реконструкция.
Общественное обсуждение проекта продлится по 17 июня.