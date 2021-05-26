Вместо частной застройки появятся кварталы многоэтажек. Как изменятся улицы Пономаренко, Бельского и Гурского?

Новости Беларуси. Старый квартал ожидают обновления. Во Фрунзенском районе стартовало общественное обсуждение градостроительного проекта по реконструкции жилой территории в районе улиц Пономаренко – Бельского – Гурского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Помимо некоторых промышленных объектов, здесь расположен массив усадебного жилья, давно предназначенный к сносу. По генплану города этот участок относится к зоне жилой смешанной многоквартирной застройки.

Также по проекту вдоль улицы Гурского образуются четыре квартала разной величины. Здесь предполагается построить 120 тысяч квадратных метров жилья. Потребуются также школа и детский сад, для которых определили площадки. Планируется и строительство линии скоростного трамвая. Для этого улицу Пономаренко ожидает глобальная реконструкция.