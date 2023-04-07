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ГПК: очереди на границе с ЕС могут вырасти перед праздниками

07 апреля 2023 08:42
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет предупреждает о возможном ухудшении ситуации на границе. Дело в том, что накануне католической и православной Пасхи очереди перед европейскими пунктами пропуска традиционно увеличиваются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: очереди на границе с ЕС могут вырасти перед праздниками-1

А поскольку контрольные службы сопредельных стран продолжают оформлять транспорт с существенными задержками, число автомобилей, ожидающих проезда, может увеличиться в разы. 

На данный момент ГПК фиксирует скопления фур на польском и литовском направлениях. Перед пунктом пропуска «Кукурыки-Козловичи» выстроились свыше тысячи большегрузов, а проезда в Литву ожидают более полутора тысяч авто. С понедельника европейские таможенники пропускают около 50 % машин в день от привычного количества.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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