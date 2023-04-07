Руководители органов по работе с личным составом министерств обороны СНГ собрались в Минске

Совместное заседание Комитета руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны стран СНГ проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке – укрепление сотрудничества и выработка стратегии по противодействию агрессии извне. Сейчас как никогда важно не допустить распространения враждебных идеологий, которые ставят под угрозу нацбезопасность дружественных государств. Поэтому один из главных вопросов встречи – подготовка ко второму Международному антифашистскому конгрессу.

Юрий Дашкин, секретарь Совета министров обороны СНГ:

Угрозы, которые существуют, как внутренние, так и внешние, для наших государств едины. События последних лет это явно продемонстрировали. Во всех республиках – и в Беларуси, и в Российской Федерации, и в Казахстане, и в Киргизии. Поэтому поговорить об этих угрозах в ментальной сфере крайне важно, оценить, как они воспринимаются в каждом из государств, и в Вооруженных силах, раздельно. И прийти к каким-то уже соображениям.