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Руководители органов по работе с личным составом министерств обороны СНГ собрались в Минске

07 апреля 2023 10:02
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Совместное заседание Комитета руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны стран СНГ проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители органов по работе с личным составом министерств обороны СНГ собрались в Минске-1

На повестке – укрепление сотрудничества и выработка стратегии по противодействию агрессии извне. Сейчас как никогда важно не допустить распространения враждебных идеологий, которые ставят под угрозу нацбезопасность дружественных государств. Поэтому один из главных вопросов встречи – подготовка ко второму Международному антифашистскому конгрессу.

Руководители органов по работе с личным составом министерств обороны СНГ собрались в Минске-4

Юрий Дашкин, секретарь Совета министров обороны СНГ:
Угрозы, которые существуют, как внутренние, так и внешние, для наших государств едины. События последних лет это явно продемонстрировали. Во всех республиках – и в Беларуси, и в Российской Федерации, и в Казахстане, и в Киргизии. Поэтому поговорить об этих угрозах в ментальной сфере крайне важно, оценить, как они воспринимаются в каждом из государств, и в Вооруженных силах, раздельно. И прийти к каким-то уже соображениям.

Руководители органов по работе с личным составом министерств обороны СНГ собрались в Минске-7

Также стороны уделили внимание вопросам сохранения исторической памяти. В годы Великой Отечественной советские солдаты плечом к плечу боролись за мирное будущее. И сегодня наша задача – увековечить память героев. Активно ведутся поисковые работы по обнаружению останков павших бойцов, сооружаются мемориальные комплексы, которые рассказывают о страшных событиях 40-х. Тем для обсуждения немало. По итогу встречи участники подпишут протокол заседания. Также планируется выработать план совместной деятельности комитета до 2025 года.

# СНГ # общество # Фотофакт

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