Там есть новейшее оборудование для лечения. Какие процедуры в санатории «Ружанский» помогут восстановить здоровье?
Всем привет! И снова на связи ружахуторяне. Помимо своего отдыха в санатории «Ружанский» я выбрала еще и лечение. А врачи санатория помогли мне определиться с процедурами. Они назначили мне четыре процедуры, одна из них – это криотерапия. На связи с нами врач Денис. Расскажите, как процедура влияет на организм человека?
Денис Герасимович, главный врач ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Криотерапия прекрасно подойдет тем, кто захочет перезагрузиться. Помещаясь в минус 80 на три минуты, ты выходишь полностью преображенным.
– Ну как?
– Бодрячком.
А я пошла снова на процедуру. И следующая моя процедура называется Aquaroll. Aquaroll представляет собой центрифугу со стеклянными шариками. Посмотрите, какие они классные. Погружаю ноги. И 10 минут я на берегу океана.
От массажа стоп к массажу всего тела. Аппарат Aqua PT. За 15 минут я получу массаж всего тела. Это просто блаженство.
Еще одна процедура, которую мне порекомендовал мне врач, это янтарная комната. Ничего подобного я не слышала и не видела. Благодаря сочетанию янтаря и соли укрепляется здоровье, улучшается психологическое и эмоциональное состояние организма. Говорят, янтарь привезли прямо из Калининграда, из самой Прибалтики. Хочу вам посоветовать курорт «Ружа Хутар» для лечения и оздоровления. Вы получите заряд жизненной бодрости и сил.
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