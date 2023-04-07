Там есть новейшее оборудование для лечения. Какие процедуры в санатории «Ружанский» помогут восстановить здоровье?

Всем привет! И снова на связи ружахуторяне. Помимо своего отдыха в санатории «Ружанский» я выбрала еще и лечение. А врачи санатория помогли мне определиться с процедурами. Они назначили мне четыре процедуры, одна из них – это криотерапия. На связи с нами врач Денис. Расскажите, как процедура влияет на организм человека?

Денис Герасимович, главный врач ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Криотерапия прекрасно подойдет тем, кто захочет перезагрузиться. Помещаясь в минус 80 на три минуты, ты выходишь полностью преображенным. – Ну как?

– Бодрячком.

А я пошла снова на процедуру. И следующая моя процедура называется Aquaroll. Aquaroll представляет собой центрифугу со стеклянными шариками. Посмотрите, какие они классные. Погружаю ноги. И 10 минут я на берегу океана.

От массажа стоп к массажу всего тела. Аппарат Aqua PT. За 15 минут я получу массаж всего тела. Это просто блаженство.