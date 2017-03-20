Смерть ребенка при домашних родах в Витебске. В СК рассказали подробности трагедии

Новости Беларуси. Трагедия в витебской квартире произошла вечером 17 февраля.



30-летняя женщина отказалась от госпитализации в роддом, решила, что ребенок появится на свет дома. Как рассказали в Следственном комитете, медики предупреждали будущую мать о возможных необратимых последствиях такого решения.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

В результате родов у ребенка произошла аспирация околоплодными водами. По просьбе женщины ее мать, находившаяся в это время дома и не принимавшая участия в родах, вызвала скорую медицинскую помощь. После вызова скорой медицинской помощи и проведения реанимационных мероприятий смерть новорожденного констатирована в этот же вечер в УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».

По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело.

Светлана Сахарова:

Следователи провели неотложные следственные и процессуальные действия, в том числе осмотр квартиры, где проходили роды, назначили судебно-медицинскую экспертизу, направили отношение в управление здравоохранения Витебского облисполкома о проведении служебного расследования по факту исполнения медицинскими работниками своих служебных обязанностей.

Известно, что своего первого ребенка женщина также рожала в домашних условиях (здесь подробнее).