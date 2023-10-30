Приговор мужчине, который убил жену и её возлюбленного, огласили в Крупках

Новости Беларуси. Пожизненный срок за двойное убийство. В Крупках огласили приговор мужчине, который, не желая отпускать жену к сопернику, застрелил сначала ее любовника, а потом и саму женщину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло в апреле. 37-летний житель Крупского района, узнав, что супруга хочет с ним развестись и нашла другого, предложил организовать встречу с ее новым возлюбленным. К хорошему это не привело. Сначала завязалась драка, затем в ход пошло двуствольное охотничье ружье. Судебная коллегия приговорила признать обвиняемого виновным в умышленном противоправном лишении жизни.

Татьяна Якубович, прокурор отдела прокуратуры Минской области:

В результате огнестрельных ранений 39-летний мужчина и 36-летняя женщина получили тяжкие телесные повреждения, от которых скончались на месте происшествия. Совершив двойное убийство, обвиняемый позвонил в дежурную часть районного отдела внутренних дел и сообщил о совершенном им преступлении. В судебном заседании обвиняемый фактически вину в совершенном преступлении не признал. С учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств Минский областной суд признал 37-летнего жителя города Крупки виновным, назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.