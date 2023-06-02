Приготовить кофе, ответить по-белорусски и определить птицу по пению. Чему белорусы обучили нейросеть?

Технический прогресс привел к появлению машин, которые могут понимать, что говорит человек, и, более того, в состоянии поддерживать диалог. Некоторые системы говорят так хорошо, что человек в первые пару минут общения с машиной может и не понять, кто его собеседник. Технологии распознавания и синтеза речи не игрушка и не научный эксперимент. Это инструмент бизнеса, который сегодня внедряется все более активно, рассказали в программе «В поисках истины».

Давид Латышевич, стажер младшего научного сотрудника лаборатории распознавания и синтеза речи ОИПИ НАН Беларуси:

Наша лаборатория называется лаборатория распознавания и синтеза речи. Занимается автоматизацией бизнес-процессов и производства с помощью распознавания и синтеза речи, глубокого лингвистического обучения, машинного обучения, понимания языка, а также искусственного интеллекта.

Синтез и распознавание речи – одна из главных областей, в которой искусственный интеллект нашел свое применение. Почти у каждого есть смартфон с голосовым помощником, который ищет нужную информацию, работает переводчиком или просто выступает приятным собеседником. Голосовые ассистенты также могут управлять приборами или, распознав настроение, ставить соответствующую музыку.

Првыітанне! Што такое Сонца? Давид Латышевич:

«Алесь» – это вопросно-ответная система, которая с помощью искусственного интеллекта предлагает вам ответ. Вы можете обратиться к приложению голосом, происходит понимание того, что вы ей говорите, и дальше это обрабатывается машинными средствами. Вам назад возвращается ответ в виде озвученного текста. И все это на белорусском языке.

Распознавание речи используется различными отраслями бизнеса, науки и медицины. Например, посредством этой технологии люди с ограничениями по здоровью могут управлять своим домом при помощи речи или же надиктовывать тексты статей и электронных сообщений. Давид Латышевич:

Мы разрабатывали синтез речи в рамках лаборатории для инвалидов по зрению. Такие системы внедрены в государственные порталы, медицинские сайты, и вот эта система позволяет инвалидам по зрению воспользоваться озвучиванием текста.

Сегодня всем известны приложения, которые помогают определить, какую музыкальную композицию мы слушаем в данный момент. Они давно завоевали популярность у многих пользователей. И некоторые разработчики захотели распространить эту технологию на другие аудиообъекты. Сегодня специалисты обучили нейросеть отличать пение одной птицы от другой и определять их виды. Давид Латышевич:

Сейчас мы работаем в рамках государственной программы научных исследований над распознаванием голосовых сигналов птиц. То есть вот эта технология помогает определить, какая птица произносит голосовой сигнал, вывести на мониторе ее изображение. И дальше с помощью этого отслеживать биосостояние наших лесов, в целом пользователям оценивать, какие птицы в лесах поют и посмотреть на изображения.

Роботостроение сегодня популярно. Оно развивается и постепенно проникает во все области жизни. Основная цель этих машин – помогать людям в выполнении их работ и обязанностей. Бытовые роботы, предназначенные для помощи человеку в его повседневной жизни, набирают все большую популярность, что вовсе не удивительно, ведь разнообразие умных машин растет с каждым годом. Уже сегодня это и пылесосы, и газонокосилки, и мойщики окон, и чистильщики бассейнов, и даже снегоуборочные роботы.

Татьяна Ким, младший научный сотрудник лаборатории робототехнических систем ОИПИ НАН Беларуси:

Мы довольно молодая лаборатория, которая была создана в 2017 году. И наше профильное направление – это сервисные роботы. То есть в начале пути мы разрабатывали очень много проектов, которые ориентированы на роботов-официантов, роботов – доставщиков еды, какой-нибудь обслуживающий персонал. Разрабатывали систему управления для передвижения этими роботами.

Сегодня в Беларуси можно попробовать кофе от робота-бариста. От эспрессо до капучино – со всем справляется одна робо-рука. Этот робот может запросто работать вместе с человеком. А если они столкнутся, робо-рука просто остановится. Но еще более невероятным можно назвать робота-хирурга. Казалось бы, далекое будущее. Но в Беларуси уже проводят операции с помощью машин. А как насчет младшего медицинского персонала?