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Приготовить кофе, ответить по-белорусски и определить птицу по пению. Чему белорусы обучили нейросеть?

02 июня 2023 19:12
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Технический прогресс привел к появлению машин, которые могут понимать, что говорит человек, и, более того, в состоянии поддерживать диалог. Некоторые системы говорят так хорошо, что человек в первые пару минут общения с машиной может и не понять, кто его собеседник. Технологии распознавания и синтеза речи не игрушка и не научный эксперимент. Это инструмент бизнеса, который сегодня внедряется все более активно, рассказали в программе «В поисках истины».

Приготовить кофе, ответить по-белорусски и определить птицу по пению. Чему белорусы обучили нейросеть?-1

Давид Латышевич, стажер младшего научного сотрудника лаборатории распознавания и синтеза речи ОИПИ НАН Беларуси:
Наша лаборатория называется лаборатория распознавания и синтеза речи. Занимается автоматизацией бизнес-процессов и производства с помощью распознавания и синтеза речи, глубокого лингвистического обучения, машинного обучения, понимания языка, а также искусственного интеллекта.

Приготовить кофе, ответить по-белорусски и определить птицу по пению. Чему белорусы обучили нейросеть?-4

Синтез и распознавание речи – одна из главных областей, в которой искусственный интеллект нашел свое применение. Почти у каждого есть смартфон с голосовым помощником, который ищет нужную информацию, работает переводчиком или просто выступает приятным собеседником. Голосовые ассистенты также могут управлять приборами или, распознав настроение, ставить соответствующую музыку.

Приготовить кофе, ответить по-белорусски и определить птицу по пению. Чему белорусы обучили нейросеть?-7

Првыітанне! Што такое Сонца?

Давид Латышевич:
«Алесь» это вопросно-ответная система, которая с помощью искусственного интеллекта предлагает вам ответ. Вы можете обратиться к приложению голосом, происходит понимание того, что вы ей говорите, и дальше это обрабатывается машинными средствами. Вам назад возвращается ответ в виде озвученного текста. И все это на белорусском языке.

Приготовить кофе, ответить по-белорусски и определить птицу по пению. Чему белорусы обучили нейросеть?-10

Распознавание речи используется различными отраслями бизнеса, науки и медицины. Например, посредством этой технологии люди с ограничениями по здоровью могут управлять своим домом при помощи речи или же надиктовывать тексты статей и электронных сообщений.

Давид Латышевич:
Мы разрабатывали синтез речи в рамках лаборатории для инвалидов по зрению. Такие системы внедрены в государственные порталы, медицинские сайты, и вот эта система позволяет инвалидам по зрению воспользоваться озвучиванием текста.

Приготовить кофе, ответить по-белорусски и определить птицу по пению. Чему белорусы обучили нейросеть?-13

Сегодня всем известны приложения, которые помогают определить, какую музыкальную композицию мы слушаем в данный момент. Они давно завоевали популярность у многих пользователей. И некоторые разработчики захотели распространить эту технологию на другие аудиообъекты. Сегодня специалисты обучили нейросеть отличать пение одной птицы от другой и определять их виды.

Давид Латышевич:
Сейчас мы работаем в рамках государственной программы научных исследований над распознаванием голосовых сигналов птиц. То есть вот эта технология помогает определить, какая птица произносит голосовой сигнал, вывести на мониторе ее изображение. И дальше с помощью этого отслеживать биосостояние наших лесов, в целом пользователям оценивать, какие птицы в лесах поют и посмотреть на изображения.

Приготовить кофе, ответить по-белорусски и определить птицу по пению. Чему белорусы обучили нейросеть?-16

Роботостроение сегодня популярно. Оно развивается и постепенно проникает во все области жизни. Основная цель этих машин – помогать людям в выполнении их работ и обязанностей. Бытовые роботы, предназначенные для помощи человеку в его повседневной жизни, набирают все большую популярность, что вовсе не удивительно, ведь разнообразие умных машин растет с каждым годом. Уже сегодня это и пылесосы, и газонокосилки, и мойщики окон, и чистильщики бассейнов, и даже снегоуборочные роботы.

Приготовить кофе, ответить по-белорусски и определить птицу по пению. Чему белорусы обучили нейросеть?-19

Татьяна Ким, младший научный сотрудник лаборатории робототехнических систем ОИПИ НАН Беларуси:
Мы довольно молодая лаборатория, которая была создана в 2017 году. И наше профильное направление это сервисные роботы. То есть в начале пути мы разрабатывали очень много проектов, которые ориентированы на роботов-официантов, роботов доставщиков еды, какой-нибудь обслуживающий персонал. Разрабатывали систему управления для передвижения этими роботами.

Приготовить кофе, ответить по-белорусски и определить птицу по пению. Чему белорусы обучили нейросеть?-22

Сегодня в Беларуси можно попробовать кофе от робота-бариста. От эспрессо до капучино – со всем справляется одна робо-рука. Этот робот может запросто работать вместе с человеком. А если они столкнутся, робо-рука просто остановится. Но еще более невероятным можно назвать робота-хирурга. Казалось бы, далекое будущее. Но в Беларуси уже проводят операции с помощью машин. А как насчет младшего медицинского персонала?

Приготовить кофе, ответить по-белорусски и определить птицу по пению. Чему белорусы обучили нейросеть?-25

Татьяна Ким:
В течение трех лет у нас есть партнеры китайцы, у которых есть медицинский робот уже готовый физически, и мы им помогаем разрабатывать систему управления для передвижения этим роботом по больнице, а также взаимодействие с другими роботами при условии, что они не будут соприкасаться друг с другом, не будут мешать передвижению медперсонала самого. Также эти роботы помогут в утренние и вечерние часы, когда больница загружена, то есть медперсоналу нужно разобрать все медкарты, посетить всех пациентов, робот сделает это за них.

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# Искусственный интеллект # общество # Фотофакт

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