Заместитель премьер-министра Сербии: приезд Лукашенко – самый светлый момент

Чем Лукашенко завоевал сердца сербского народа? Кровопролитная трагедия на Балканском полуострове. Кто следующий? Украина повторяет судьбу Югославии? Смотрите в одиннадцатом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Чем Лукашенко завоевал сердца сербского народа? Кровопролитная трагедия на Балканском полуострове. Кто следующий? Украина повторяет судьбу Югославии? Смотрите в одиннадцатом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Александар Вулин, заместитель премьер-министра Сербии:
Приезд Президента Лукашенко – самый светлый момент за эти 78 дней, это то, что невозможно забыть. Это то, что мы всегда будем вспоминать с гордостью, ведь к нам приехал лидер страны в самый тяжелый и самый мрачный момент нашей истории. Люди на улицах плакали, и тогда было чувство, что мы можем бороться хоть со всем миром, потому что мы не одни. Президент Лукашенко, безусловно, вошел в историю нашего народа. Этот поступок навсегда останется в нашей памяти.