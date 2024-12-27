Заместитель премьер-министра Сербии: приезд Лукашенко – самый светлый момент

Александар Вулин, заместитель премьер-министра Сербии:

Приезд Президента Лукашенко – самый светлый момент за эти 78 дней, это то, что невозможно забыть. Это то, что мы всегда будем вспоминать с гордостью, ведь к нам приехал лидер страны в самый тяжелый и самый мрачный момент нашей истории. Люди на улицах плакали, и тогда было чувство, что мы можем бороться хоть со всем миром, потому что мы не одни. Президент Лукашенко, безусловно, вошел в историю нашего народа. Этот поступок навсегда останется в нашей памяти.