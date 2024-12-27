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Заместитель премьер-министра Сербии: приезд Лукашенко – самый светлый момент

27 декабря 2024 16:07
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Чем Лукашенко завоевал сердца сербского народа? Кровопролитная трагедия на Балканском полуострове. Кто следующий? Украина повторяет судьбу Югославии? Смотрите в одиннадцатом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Заместитель премьер-министра Сербии: приезд Лукашенко – самый светлый момент-2

Александар Вулин, заместитель премьер-министра Сербии:
Приезд Президента Лукашенко – самый светлый момент за эти 78 дней, это то, что невозможно забыть. Это то, что мы всегда будем вспоминать с гордостью, ведь к нам приехал лидер страны в самый тяжелый и самый мрачный момент нашей истории. Люди на улицах плакали, и тогда было чувство, что мы можем бороться хоть со всем миром, потому что мы не одни. Президент Лукашенко, безусловно, вошел в историю нашего народа. Этот поступок навсегда останется в нашей памяти.

# Сербия # Международная политика # Игорь Позняк

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