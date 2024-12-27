Новый пандус – как символ заботы о каждом. Депутат помог решить минчанам давнюю проблему

Наши корреспонденты убедились, как важно не оставаться равнодушными и действовать, когда речь идет о комфорте и благополучии всех членов общества.

Обращение к депутату жителей одной из многоэтажек Минска решило давнюю проблему: новый пандус, изготовленный с учетом всех стандартов и требований безопасности, стал символом доступности и заботы о каждом жильце.

Девятиэтажка в самом центре столицы. Дом с богатой историей и уникальной планировкой. Особое внимание привлекает один из подъездов, который выделяется своим высоким расположением, значительно отличающимся от стандартных решений. Татьяна Леонидовна, местная жительница, помнит этот дом еще с детства и утверждает, что главной проблемой всегда был доступ к подъезду.

Татьяна Микулович, жительница Минска: Люди прозвали – сооружение Маннергейма: здесь и пандус, и ступеньки, и все. И сейчас, как раз в зимнее время, столько бывает снега, когда дворники не справляются, то есть оледенение наступает. Людям трудно подниматься. Дом старый, люди живут здесь, «старая гвардия», много очень и ветеранов было, но, к сожалению, уходят уже, и инвалиды-колясочники.

Каждую зиму пандус и лестница превращались в настоящий ледяной аттракцион. В свою очередь нестабильные погодные условия приводили к быстрому разрушению покрытия. И дошло вплоть до того, что начали выступать участки с видимой арматурой. Хотя в 2015 году дом капитально отремонтировали, вопросы с пандусом и лестницей все равно не оставляли местных жителей в покое.

Татьяна Микулович:

Просто здесь были выложены плиткой все эти подъемы, они стали рушиться, потому что дворники в оледенении долбят там их и сами погодные условия не позволяют. Два года, мы пережили две зимы, очень сложно объяснить, какой. Все думают, этот пандус – буквально вот маленький пролет. Ну пандус и пандус. А мы зависим полностью от этого входа.

Вопрос окончательно разрешился этим летом, после обращения Татьяны Леонидовны к депутату, который оперативно отреагировал на ситуацию и инициировал необходимые меры для ремонта пандуса и лестницы.