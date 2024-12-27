«Это мой Батька, наш Батька» – сербская актриса Ивана Жигон

Чем Лукашенко завоевал сердца сербского народа? Кровопролитная трагедия на Балканском полуострове. Кто следующий? Украина повторяет судьбу Югославии? Смотрите в одиннадцатом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Чем Лукашенко завоевал сердца сербского народа? Кровопролитная трагедия на Балканском полуострове. Кто следующий? Украина повторяет судьбу Югославии? Смотрите в одиннадцатом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Игорь Позняк, СТВ:
Итак, 14 апреля 1999 года. В самую горячую, а точнее сказать, горящую точку планеты, направляется единственный в мире Президент страны. Направляется в беспрецедентных условиях, когда безопасность того полета не мог гарантировать никто. Направляется, чтобы под гул предупредительных сирен в пылающем европейском городе говорить о мире. Тот поступок Александра Лукашенко здесь, в Белграде, не забудут никогда.
Ивана Жигон, актриса, режиссер, общественный деятель (Сербия):
В тот момент для Сербии ваш Президент стал образом желания остановить войну. То, что делает его абсолютно уникальным лидером в мире. Это образ человека, который вопреки опасности, вопреки всему возможному прилетает в нашу страну попытаться остановить невозможное. По-народному, по-людскому, по-славянскому, я бы сказала: это просто мой Батька, это просто наш Батька!