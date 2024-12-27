Это единственный из вариантов, когда мы поймем, что перед нами не фейк – депутат о важности дней информирования
В каждом здоровом обществе его жители не просто наблюдают за жизнью страны, но активно участвуют в ее создании, внося свой вклад в развитие и процветание. Об этом и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
В студии – Вячеслав Николаевич Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
При общении со многими людьми я отметила, что очень-очень многие довольны тем, что в Беларуси некоторые вещи, которые были при Советском Союзе, не уничтожили огульно и безвозвратно, а сохранили и приумножили. И дни информирования максимально важны именно сейчас, в свете нынешних событий, особое их значение – рассказывать молодежи в том числе, что происходит вокруг, и рассказывать правду. Я соглашусь с вами, что это действительно еще одна возможность личного общения населения с теми, кто представляет власть.
Вячеслав Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Это единственный из вариантов, когда мы поймем, что перед нами не фейк, а реальный человек, реальное должностное лицо. И оно говорит то, что считает нужным. Потому что в мире нашей цифровой революции очень тяжело отсекать ту информацию, какая ложная, какая достоверная. Когда человек, облеченный властью, имеет полномочия, доносит информацию, доносит позыв, который реализован на уровне республики, тогда люди ему верят.
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