Это единственный из вариантов, когда мы поймем, что перед нами не фейк – депутат о важности дней информирования

В каждом здоровом обществе его жители не просто наблюдают за жизнью страны, но активно участвуют в ее создании, внося свой вклад в развитие и процветание. Об этом и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ. В студии – Вячеслав Николаевич Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

При общении со многими людьми я отметила, что очень-очень многие довольны тем, что в Беларуси некоторые вещи, которые были при Советском Союзе, не уничтожили огульно и безвозвратно, а сохранили и приумножили. И дни информирования максимально важны именно сейчас, в свете нынешних событий, особое их значение – рассказывать молодежи в том числе, что происходит вокруг, и рассказывать правду. Я соглашусь с вами, что это действительно еще одна возможность личного общения населения с теми, кто представляет власть.