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Приемные дни и прямые телефонные линии с чиновниками: какие проблемы устраняются на месте, а на какие нужно время?

20 мая 2015 18:04
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Новости Беларуси. С вопросом напрямую. Капитальный ремонт, благоустройство территорий и очередь на получение жилья — самые насущные проблемы минчане решают вместе с чиновниками.

Каждую неделю в столице проходят, так называемые, дни открытых дверей — обратиться со своим вопросом можно как к мэру, так и к главе любого района.

А некоторые проблемы и вовсе решаются одним звонком — с середины января еженедельно по субботам проходят прямые телефонные линии.

Какие проблемы удаётся решить «день в день», а на какие требуется время, в сюжете программы «Столичные подробности» на СТВ. 

# общество # Прием граждан

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