В Гродно открылся Центр ремёсел

Новости Беларуси. У народных мастеров Гродно 20 мая появился свой дом. В городе над Неманом открылся Центр ремёсел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На компактной территории разместились мастерские, амфитеатр с авансценой для проведения фольклорных и культурных мероприятий.

Галина Жемчужникова, мастер-кукольник:

Для нас, мастеров, это огромнейшее событие, его невозможно переоценить. Мы можем здесь собираться вместе, проводить матер-классы, делиться своими мнениями, своими работами, своими знаниями.

Центр ремёсел прописался в исторической части города в старинном кирпичном доме с подвалами.

Планируется, что это место станет не только площадкой для творчества, но и знаковым туристическим объектом. Здесь будет работать постоянная выставка, посвящённая различным национальным ремёслам Беларуси и сувенирная лавка. Будут организованы кружки для детей и взрослых. А народные умельцы будут проводить свои мастер классы.